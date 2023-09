L'expérience ALICE mesure la durée de vie des hypertritons avec précision

Une étude récente menée par la collaboration ALICE au Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN a mesuré la durée de vie d'un hypertriton, un noyau de tritium avec un neutron remplacé, avec une précision remarquable. Les hypertritons sont un type d'hypernoyau contenant un hyperon Lambda et ont fait l'objet de recherches approfondies depuis leur découverte dans les années 1950.

La collaboration ALICE, un groupe de recherche qui étudie les collisions nucléaires, a utilisé le LHC pour collecter des données sur les hypertritons et les antihypertritons se désintégrant dans le (anti)3He et un pion chargé en 2018. Grâce à des techniques informatiques avancées, les chercheurs ont pu analyser les données et mesurer la durée de vie de l'hypertriton et l'énergie de séparation de la particule Lambda.

Ces mesures précises sont essentielles pour comprendre les propriétés des hypertritons et affiner notre compréhension des interactions Λ-nucléons, qui jouent un rôle dans les propriétés des étoiles à neutrons. De plus, les mesures donnent un aperçu de la structure des hypertritons, en particulier de leur niveau de liaison.

Les résultats de cette étude sont cohérents avec un hypertriton faiblement lié, ce qui contribue à contraindre les modèles d'interaction hyperon-nucléon. Les mesures de la collaboration ALICE ajoutent des informations précieuses au domaine de la physique hypernucléaire et ouvrent la voie à une exploration plus approfondie de ces complexes nucléaires uniques.

Sources:

- Physical Review Letters: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301