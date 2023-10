Un nouveau goût de base : la réponse de la langue au chlorure d'ammonium

Des scientifiques de l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences ont découvert un sixième goût fondamental potentiel. Dans une étude publiée dans Nature Communications, les chercheurs ont découvert que la langue réagissait au chlorure d'ammonium, un composant présent dans certains bonbons, par l'intermédiaire du même récepteur protéique qui signale le goût aigre. Le récepteur protéique, connu sous le nom d’OTOP1, est responsable de la détection du goût aigre via les canaux ioniques hydrogène. Cependant, l’étude a révélé qu’OTOP1 répond également notamment au chlorure d’ammonium.

L’équipe a mené des expériences sur des cellules humaines et diverses espèces animales et a découvert que la capacité de détecter l’ammonium via le canal OTOP1 est conservée d’une espèce à l’autre. Plus précisément, les souris possédant une protéine OTOP1 fonctionnelle évitaient l’eau contenant du chlorure d’ammonium, tandis que celles dépourvues de la protéine ne présentaient pas de réponse comportementale. Cela suggère que la capacité de détecter l’ammonium pourrait avoir évolué en tant que mécanisme du goût permettant d’éviter l’ingestion de substances nocives ou désagréables au goût.

L’étude jette un nouvel éclairage sur notre compréhension du goût et sa signification évolutive. Elle confirme l’existence d’un sixième goût fondamental et met en évidence l’importance potentielle des mécanismes du goût dans la survie. Le chlorure d'ammonium, présent dans les déchets et certaines substances biologiques, est quelque peu toxique, ce qui rend avantageux pour les organismes de pouvoir le détecter et l'éviter.

Alors que la recherche n’en est qu’à ses débuts, cette découverte ouvre de nouvelles voies d’étude dans le domaine de la perception gustative. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’étendue des différences entre les espèces en matière de sensibilité à l’ammonium et l’importance écologique de ces variations.

Sources:

– USC (Université de Californie du Sud)