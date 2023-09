Impression d'objets métalliques à l'échelle nanométrique à l'aide d'une nouvelle technique de fabrication additive

Les scientifiques de Caltech ont développé une nouvelle technique de fabrication additive (FA) pour imprimer des objets métalliques à l'échelle nanométrique. La technique basée sur l’infusion d’hydrogel permet d’imprimer des objets aussi petits que 150 nanomètres, comparables à la taille d’un virus de la grippe. Le processus consiste à créer un « cocktail » d’hydrogel photosensible qui est durci sélectivement à l’aide d’un laser pour former un échafaudage 3D. L’échafaudage est ensuite infusé d’une solution contenant des ions nickel, cuit pour brûler l’hydrogel et traité chimiquement pour éliminer les atomes d’oxygène, ce qui donne lieu à des objets métalliques dotés de structures nanométriques complexes.

Ce qui rend ces objets métalliques à l’échelle nanométrique uniques, c’est la présence de défauts et d’irrégularités dans leur microstructure. Normalement, de tels défauts affaibliraient une pièce métallique à plus grande échelle. Cependant, dans le cas de ces objets à l’échelle nanométrique, les défauts les renforcent en réalité. La présence de défauts empêche la rupture de se propager d'un joint de grain à l'autre, répartissant ainsi la distorsion plus uniformément dans tout le matériau et empêchant une rupture soudaine.

Cette nouvelle technique ouvre la possibilité de créer une large gamme de composants utiles à l'échelle nanométrique, notamment des catalyseurs, des électrodes de stockage et des pièces essentielles pour les capteurs, les microrobots et les échangeurs de chaleur. Il s’agit de l’une des premières démonstrations d’impression 3D de structures métalliques à l’échelle nanométrique.

L'étude a été menée par les chercheurs de Caltech Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang et Julia R. Greer, et les résultats ont été publiés dans la revue Nano Letters.

– Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang et al. Créer de nombreux composants utiles, tels que des catalyseurs pour l'hydrogène, des électrodes de stockage pour l'ammoniac sans carbone et d'autres produits chimiques, ainsi que des pièces essentielles d'appareils tels que des capteurs, des microrobots et des échangeurs de chaleur. Nano-lettres. DOI : 10.1021/acs.nanolett.3c02309