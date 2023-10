Des chercheurs développent une méthode électrique pour modifier le flux d’électrons dans les matériaux quantiques

By

Une équipe de chercheurs de Penn State a réalisé une avancée significative dans le domaine des matériaux quantiques en développant une nouvelle méthode électrique permettant de modifier la direction du flux d'électrons. Leur méthode, qui a été démontrée dans des matériaux présentant l’effet Hall anormal quantique (QAH), pourrait avoir des implications pour le développement d’appareils électroniques et d’ordinateurs quantiques de nouvelle génération.

L’effet QAH est particulièrement prometteur car il permet un flux d’électrons le long des bords des matériaux sans aucune perte d’énergie. Ce flux sans dissipation, également connu sous le nom de courant de bord chiral, élimine la rétrodiffusion et présente une résistance Hall quantifiée et une résistance longitudinale nulle.

Dans cette étude, les chercheurs ont conçu un isolant QAH doté de propriétés spécifiques qui optimisent le flux d’électrons. Ils ont appliqué une impulsion de courant de 5 millisecondes à l'isolant, provoquant une modification du magnétisme interne du matériau et modifiant par la suite la direction du flux d'électrons. Cette capacité à changer de direction est cruciale pour maximiser le transit, le stockage et la récupération des informations dans les technologies quantiques.

La méthode précédente pour modifier la direction du flux d’électrons reposait sur des aimants externes, mais cette approche n’était pas idéale pour les petits appareils électroniques tels que les smartphones. Les chercheurs ont découvert une méthode électronique pratique qui ne nécessite pas d’aimants encombrants. En augmentant la densité du courant appliqué et en rétrécissant les dispositifs isolants QAH, ils ont atteint une densité de courant très élevée, commutant efficacement la direction de magnétisation et la direction du transport des électrons.

Les chercheurs comparent ce changement du contrôle magnétique au contrôle électrique dans les matériaux quantiques à la transition du stockage en mémoire conventionnel des anciennes méthodes magnétiques aux méthodes électroniques plus récentes. Ils ont également fourni une interprétation théorique de leur méthode et des preuves pratiques pour étayer leurs conclusions.

L’équipe travaille actuellement sur des moyens de mettre les électrons en pause au fur et à mesure de leur progression afin d’activer et de désactiver efficacement le système. Ils étudient également des méthodes permettant de démontrer l’effet QAH à des températures plus élevées.

Ces recherches sont prometteuses pour le développement d'appareils électroniques plus avancés et la réalisation du potentiel de l'informatique quantique.

Source : Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Commutation électrique de la chiralité du courant de bord dans les isolateurs Hall anormaux quantiques. Nat. Maître. (2023). DOI : 10.1038/s41563-023-01694-y