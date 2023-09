Un nouvel outil chimique pour étudier la double nature du formaldéhyde

L'Université de Leicester a développé une nouvelle bibliothèque de composés visant à révéler la nature multiforme du formaldéhyde. Le formaldéhyde est un produit chimique connu pour être cancérigène et toxique à fortes doses, mais on pense également qu’il joue un rôle important dans notre biologie. Les composés, détaillés dans une étude publiée dans la revue Chemical Science, permettent aux scientifiques d'étudier le formaldéhyde plus efficacement, car il s'est avéré trop volatil et réactif pour être étudié facilement.

Le formaldéhyde est présent dans tous les êtres vivants et a diverses utilisations, comme une colle et un agent stérilisant. Il est à la fois naturel et produit dans nos propres cellules. Malgré sa toxicité potentielle, il est de plus en plus évident que le formaldéhyde joue un rôle crucial dans notre biologie. Comprendre ses qualités toxiques et cancérigènes pourrait aider les scientifiques à trouver des moyens de prévenir ou de traiter ses effets.

Pour étudier l'impact du formaldéhyde sur les cellules, l'Université de Leicester, en collaboration avec l'Université d'Oxford, a développé une nouvelle bibliothèque de composés conçus pour libérer du formaldéhyde de manière contrôlée. Inspirés des composés utilisés dans l'industrie cosmétique qui libèrent lentement de faibles niveaux de formaldéhyde, ces composés permettent de mesurer plus précisément les effets du formaldéhyde.

Le Dr Richard Hopkinson de l'Institut de biologie structurale et chimique de l'Université de Leicester explique que le défi réside dans la fourniture de formaldéhyde de manière quantifiable et contrôlable en raison de sa réactivité et de sa volatilité élevées. Ce nouvel outil chimique apporte une solution à ce problème.

Le formaldéhyde est lié à divers types de cancer, notamment les cancers du nez et de la gorge provoqués par inhalation. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent également que le formaldéhyde joue un rôle dans notre métabolisme et pourrait être un nutriment important plutôt qu'une simple toxine. En élucidant les fonctions exactes du formaldéhyde dans les cellules, les chercheurs espèrent répondre à d’importantes questions sur son rôle dans la maladie.

Des recherches et des investigations supplémentaires seront nécessaires pour bien comprendre la double nature du formaldéhyde et ses implications pour la santé humaine. Les nouveaux composés chimiques développés par l’Université de Leicester constituent un outil précieux pour étudier ce produit chimique complexe.

Source : Université de Leicester – Sciences chimiques (DOI : 10.1039/D3SC02867D)