Un nouvel outil d'IA détecte et classe les supernovas avec automatisation

Un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) entièrement automatisé appelé Bright Transient Survey Bot (BTSbot) a détecté, identifié et classé avec succès sa première supernova. Développé par une collaboration internationale dirigée par l'Université Northwestern, BTSbot a le potentiel d'accélérer considérablement le processus d'analyse et de classification des supernovas en éliminant l'erreur humaine.

La pratique actuelle implique que des humains travaillent aux côtés de systèmes robotiques pour détecter et analyser les supernovas. L’équipe BTSbot a estimé que les humains ont passé environ 2,200 XNUMX heures à inspecter visuellement et à classer les candidats à la supernova au cours des six dernières années. En automatisant le processus, BTSbot libère un temps précieux qui permet aux chercheurs de se concentrer sur d'autres tâches et d'accélérer le rythme des découvertes.

Les robots et les algorithmes d'IA du système BTSbot ont observé, identifié et communiqué avec un autre télescope pour confirmer la découverte d'une supernova, marquant une étape importante. La prochaine étape consiste à affiner les modèles, permettant aux robots d'isoler des sous-types spécifiques d'explosions stellaires. Retirer les humains de la boucle donne plus de temps à l’équipe de recherche pour analyser ses observations et développer de nouvelles hypothèses.

Pour développer l’outil d’IA, l’équipe a formé un algorithme d’apprentissage automatique en utilisant plus de 1.4 million d’images historiques provenant de près de 16,000 XNUMX sources, y compris des supernovas confirmées et d’autres phénomènes astronomiques. Le BTSbot a ensuite été mis à l’épreuve avec un candidat supernova récemment découvert, qu’il a identifié et vérifié avec succès. Une fois que la candidate a été déterminée comme étant une supernova de type Ia, le système automatisé a partagé la découverte avec la communauté astronomique.

Cette percée dans l’automatisation de la détection et de la classification des supernovas a le potentiel de révolutionner le domaine de l’astronomie en accélérant rapidement le rythme de la découverte et de l’analyse. En tirant parti de la technologie de l’IA, les chercheurs peuvent se concentrer sur l’interprétation des données et développer de nouvelles théories sur les origines de ces explosions cosmiques.

Sources : Université Northwestern

Définitions:

Supernova : Une supernova est une puissante explosion qui se produit à la fin du cycle de vie d’une étoile massive, entraînant la libération d’une énorme quantité d’énergie.

Automatisation : utilisation de machines ou de logiciels pour effectuer des tâches sans intervention humaine.

Apprentissage automatique : sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'apprendre à partir des données et d'améliorer leurs performances sans être explicitement programmés.