La sonde solaire Parker de la NASA capture des images incroyables d'une éjection massive de masse coronale

La sonde solaire Parker de la NASA a récemment documenté un événement à couper le souffle lorsqu'elle a survolé une colossale éjection de masse coronale (CME). Le vaisseau spatial, construit et géré par le laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, a capturé l’intégralité du phénomène devant une caméra, fournissant ainsi aux scientifiques des données visuelles sans précédent pour étudier plus en profondeur ces puissants événements solaires.

Une éjection de masse coronale est une violente libération de plasma et de champ magnétique provenant de la couronne solaire, la couche la plus externe de l'atmosphère solaire. Ces éruptions peuvent s’étendre sur des millions de kilomètres et se déplacer à des vitesses pouvant atteindre plusieurs millions de kilomètres par heure. Lorsqu'un CME interagit avec la magnétosphère terrestre, il peut provoquer des tempêtes géomagnétiques et perturber les communications par satellite, les réseaux électriques et même présenter des risques potentiels pour les astronautes dans l'espace.

Les images obtenues par Parker Solar Probe offrent une perspective unique d’un CME en se rapprochant de près du phénomène. En analysant les images, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la physique derrière les CME et leurs effets sur la météo spatiale.

Cette réalisation marquante est le résultat de la mission de Parker Solar Probe visant à étudier la couronne solaire et à comprendre son comportement. Grâce à sa suite d'instruments innovants et à la capacité du vaisseau spatial à résister à des températures et aux rayonnements extrêmes, la mission vise à collecter des données qui révolutionneront notre compréhension du Soleil et de son influence sur le système solaire.

La sonde solaire Parker de la NASA continue de mener à bien sa mission révolutionnaire, révélant les secrets du Soleil et éclairant notre compréhension de l'univers.

Définitions:

– Coronal Mass Ejection (CME) : libération violente de plasma et de champ magnétique de la couronne solaire.

– Magnétosphère : région autour d’une planète où son champ magnétique interagit avec le vent solaire.

– Couronne solaire : couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil, visible lors d'une éclipse totale de Soleil.

Source : Laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins