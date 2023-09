L'astronaute Frank Rubio bat le record du plus long voyage spatial d'un Américain

L'astronaute Frank Rubio, originaire de Miami, est sur le point de franchir une étape majeure en devenant l'astronaute américain ayant effectué le plus long voyage spatial de l'histoire. Diplômé du programme d'astronaute de la NASA en 2019, Rubio a entrepris son premier voyage dans l'espace le 21 septembre 2022. Jeudi, il aura passé un nombre remarquable de 371 jours dans l'espace, dépassant le précédent record de 355 jours détenu par Mark Vande Hei. . L'expédition de Rubio a été un mélange de défis et de récompenses, avec des moments d'émotion et de grandes réalisations professionnelles.

Dans une interview depuis la Station spatiale internationale, Rubio a exprimé sa gratitude d'avoir représenté son bureau et son équipe dans cette mission monumentale. Il a reconnu la difficulté du voyage, mais a également souligné l'épanouissement et l'honneur qu'il lui a apporté. Rubio s'attendait initialement à une mission de six mois, mais en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial à bord duquel il se trouvait, un retour normal sur Terre est devenu impossible. En conséquence, l'agence spatiale russe a envoyé un vaisseau spatial sans équipage pour récupérer Rubio et les deux cosmonautes avec lesquels il partage la station spatiale.

Tout au long de la mission, Rubio a utilisé divers mécanismes d'adaptation, notamment rester positif, rester en contact avec ses proches restés chez lui et compter sur le soutien de son équipe. Malgré les défis rencontrés, Rubio estime qu'une fois qu'on s'engage dans une mission et qu'on suit deux années intenses de formation, le sens du devoir et des responsabilités prend le dessus.

Avant de devenir astronaute, Rubio a servi comme lieutenant-colonel dans l'armée américaine et a acquis une expérience précieuse en tant que soldat de combat et pilote. De plus, il est titulaire d'un doctorat en médecine et est certifié en tant que médecin de famille et chirurgien de l'air.

En prévision de son retour sur Terre, Rubio a reconnu qu'il faudrait du temps à son corps pour se réadapter à la gravité. Cela pourrait prendre de deux à six mois pour qu’il retrouve une mobilité normale et supporte son poids confortablement.

Les moments les plus attendus de Rubio à son retour tournent autour des retrouvailles avec sa famille, de la tranquillité de son jardin et de la savourer une salade fraîche. Son voyage remarquable sert d'inspiration aux futurs voyageurs spatiaux et met en lumière le dévouement et les sacrifices consentis par les astronautes pour l'avancement de la science et de l'exploration.

