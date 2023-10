De nouvelles découvertes dévoilent un mystère vieux de plusieurs décennies : le coupable de la mort des pins

By

Les pins de la province sud-africaine du Cap-Occidental souffrent d'une mystérieuse maladie des racines depuis plus de quatre décennies. Initialement, les chercheurs ont pointé du doigt le Phytophthora cinnamomi qui infecte les racines, un agent pathogène connu pour nuire à d’innombrables espèces végétales. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que le véritable coupable était le champignon Leptographium serpens, transporté par des insectes et inconnu auparavant en Afrique du Sud.

Malgré les doutes quant à la capacité de L. serpens à provoquer la maladie, les chercheurs ont poursuivi leur quête de réponses. En stockant des échantillons des arbres affectés des années 1980, ils espéraient que les progrès technologiques permettraient un jour une avancée décisive. Ce jour est arrivé en 2023, lorsque la technologie de séquençage de l’ADN a permis aux mycologues moléculaires d’identifier le véritable coupable de la mort des pins : Rhizina undulata.

R. undulata, également connu sous le nom de « champignon du feu du café », est connu pour provoquer des maladies et la mort des arbres en Europe. Il est intéressant de noter que ce champignon est activé par une chaleur intense, comme les incendies allumés par des campeurs préparant du café dans une forêt. En Afrique du Sud, R. undulata est couramment trouvé après des incendies de forêt ou lorsque les arbres sont coupés des plantations.

Le déclencheur qui a activé R. undulata dans les plantations du Cap occidental reste un mystère. Cependant, les chercheurs pensent que le sol sableux et acide dans lequel les arbres ont été plantés pourrait avoir joué un rôle. Il a été démontré qu'un sol acide favorise la croissance de R. undulata en laboratoire. La chaleur rayonnante des roches de quartz de la région pourrait également avoir activé le champignon.

Identifier R. undulata comme véritable coupable résout non seulement un mystère vieux de plusieurs décennies, mais fournit également des données précieuses pour comprendre la biologie du champignon. Ces connaissances pourraient conduire à de meilleures stratégies de contrôle à l'avenir, en particulier dans d'autres plantations de pins en Afrique du Sud.

Cette étude met l'accent sur l'importance de la recherche scientifique patiente et du développement continu de techniques avancées. Cela souligne également la nécessité de préserver diverses cultures fongiques pendant des périodes prolongées, car elles peuvent contenir des informations inestimables et contribuer à l’étude des microbes au-delà des descriptions traditionnelles des espèces.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qui a causé la mort des pins de la province sud-africaine du Cap-Occidental ?

R : Une mystérieuse maladie des racines a causé la mort des pins.

Q : Quelle était initialement considérée comme la cause de la maladie ?

R : Le Phytophthora cinnamomi, infectant les racines, a été initialement suspecté.

Q : Qui a finalement été identifié comme le véritable coupable ?

R : Le champignon Rhizina undulata a été identifié comme le véritable coupable.

Q : Qu’est-ce qui a déclenché l’apparition du champignon dans les plantations du Cap-Occidental ?

R : Le déclencheur exact reste inconnu, mais le sol acide et/ou la chaleur des roches de quartz sont des facteurs potentiels.

Q : En quoi cette découverte sera-t-elle utile à l'avenir ?

R : Comprendre la biologie de Rhizina undulata pourrait conduire à de meilleures stratégies de contrôle pour des épidémies similaires dans les plantations de pins.