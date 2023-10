Des scientifiques découvrent un potentiel lac de boue sur Mars

Les scientifiques ont trouvé des preuves de ce qu'ils pensent être autrefois un lac de boue sur Mars, ce qui pourrait fournir des indices précieux dans la recherche de signes de vie passée sur la planète. L’étude s’est concentrée sur Hydraotes Chaos, une région de chaos sur Mars composée de montagnes, de cratères et de vallées. Les chercheurs ont analysé les images prises par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA et ont identifié une zone plate au sein d'Hydraotes Chaos qui montrait des signes de sédiments et de boue bouillonnant sous la surface.

L'étude suggère qu'il y a environ 3.4 milliards d'années, un système aquifère du Chaos Hydraotes s'est effondré, entraînant des inondations massives qui ont déposé de grandes quantités de sédiments à la surface. Ce sédiment, s’il est examiné de près, pourrait potentiellement contenir des biosignatures de vies passées sur Mars. Les chercheurs pensent que les sédiments du lac de boue se sont formés il y a environ 1.1 milliard d’années, bien après que les eaux souterraines de Mars aient probablement disparu et que la planète soit devenue inhospitalière.

À l’avenir, les scientifiques espèrent approfondir leurs recherches sur l’ancien lac de boue pour déterminer quand Mars aurait pu être habitable et potentiellement héberger la vie. Le centre de recherche Ames de la NASA développe un instrument appelé EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), qui pourrait être utilisé pour tester les roches à la recherche de biomarqueurs, en particulier de lipides. Il est envisagé d'emmener EXCALIBR dans une future mission de la NASA sur la Lune ou sur Mars, Hydraotes Chaos étant un site d'atterrissage potentiel pour cet instrument.

Cette recherche apporte un nouvel éclairage sur la possibilité que Mars ait autrefois abrité de la vie et souligne l’importance d’une exploration et d’une analyse plus approfondies du terrain martien. Il offre des perspectives passionnantes pour les futures missions visant à découvrir les mystères de Mars et les signes potentiels d’une vie passée.

Source : Rapports scientifiques sur la nature