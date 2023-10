Une étoile « zombie » s’échappe de l’amas d’étoiles Hyades

Une découverte fascinante a été faite par les astronomes alors qu’ils observent une étoile « zombie » morte depuis longtemps émergeant de l’amas d’étoiles Hyades à une vitesse étonnante de 22,000 XNUMX milles par heure. Contrairement aux zombies lents généralement vus dans les films, cette naine blanche se déplace rapidement par rapport à l'amas qu'elle a laissé derrière elle. La communauté scientifique est enthousiasmée par cette découverte car elle pourrait aider à résoudre les mystères entourant l’amas d’étoiles Hyades et donner un aperçu de la taille maximale des naines blanches.

L’amas d’étoiles des Hyades, situé à 153 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau, n’abrite que quelques naines blanches. C’est surprenant si l’on considère qu’environ 97 % des étoiles de la Voie lactée finissent par devenir des naines blanches. Les astronomes ont émis l'hypothèse que l'absence de naines blanches dans les Hyades pourrait être due à des éjections provoquées par des interactions avec d'autres amas d'étoiles ou à des nuages ​​de gaz massifs se déplaçant entre les amas.

Pour étudier cette théorie, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont analysé les données du vaisseau spatial Gaia et ont découvert trois naines blanches dont les vitesses suggèrent qu'elles pourraient avoir été éjectées des Hyades. L’une de ces naines blanches était particulièrement intrigante car elle était 1.3 fois plus massive que le Soleil, ce qui indique qu’elle provenait de l’amas des Hyades.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur la formation des naines blanches et leur taille maximale. En règle générale, les naines blanches ont une masse environ 0.6 fois supérieure à celle du Soleil. Cependant, cette naine blanche en fuite est beaucoup plus massive et pourrait aider les astronomes à déterminer la frontière entre les naines blanches et d’autres types de restes stellaires.

Les naines blanches se forment lorsque les étoiles manquent d’hydrogène et que leur noyau s’effondre sous l’effet de la gravité. Les couches externes se dilatent, créant une étoile gonflée qui finit par former une nébuleuse planétaire. Le noyau de l’étoile devient une naine blanche, qui ne peut plus s’effondrer en raison de la pression de dégénérescence des électrons. Les naines blanches s'approchent ou dépassent généralement la limite de Chandrasekhar en extrayant la matière d'une étoile compagnon, provoquant des réactions thermonucléaires explosives à leur surface.

Cependant, cette naine blanche échappée des Hyades semble être le produit d’une seule étoile, ce qui en fait une découverte unique et une référence pour comprendre la formation des naines blanches. La proximité de l’amas des Hyades avec le Soleil permet une étude détaillée des naines blanches plus anciennes, mettant ainsi en lumière ce phénomène astronomique intrigant.

