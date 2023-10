La luminosité du satellite Bluewalker 3 suscite des inquiétudes parmi les astronomes

Un satellite récemment lancé, appelé Bluewalker 3, surpasse désormais presque toutes les étoiles du ciel nocturne, provoquant l'inquiétude des astronomes. La luminosité de ce satellite, ainsi que le nombre croissant de satellites similaires qui seront lancés dans le futur, pourraient avoir des effets irréversibles sur l'étude du cosmos.

Selon une étude publiée dans la revue Nature, un groupe d'astronomes a découvert que Bluewalker 3 est plus brillant que n'importe quel corps céleste dans le ciel nocturne, à l'exception de sept étoiles, la Lune, Jupiter et Vénus. Les auteurs de l'étude ont observé Bluewalker 3 pendant 130 jours et ont conclu que des constellations de satellites lumineux et artificiels en orbite terrestre basse pourraient entraver la recherche astronomique.

Bluewalker 3 a été lancé en septembre de l'année dernière par AST SpaceMobile, une société de télécommunications qui vise à fournir une connectivité 5G sans avoir besoin d'une tour de téléphonie cellulaire. Cependant, la luminosité du satellite dépasse le niveau recommandé par l'Union astronomique internationale, ce qui suscite des inquiétudes parmi les astronomes.

L'un des co-auteurs de l'étude, Siegfried Eggl, a commenté la tendance vers des satellites commerciaux plus grands et plus lumineux, soulignant la nécessité d'une réglementation alors que de plus en plus d'entreprises envisagent de lancer des flottes similaires. AST SpaceMobile a déclaré qu'il travaillait avec la NASA et des groupes d'astronomie pour répondre aux préoccupations soulevées dans l'étude.

Cette question des interférences satellites n’est pas nouvelle. En mars, des scientifiques ont mis en garde contre les perturbations potentielles causées par les flottes de satellites comme Starlink de SpaceX, appelant à des réglementations pour protéger l'étude du ciel. Cette préoccupation remonte à 2019, lorsque les scientifiques ont souligné pour la première fois la possibilité que des constellations de satellites éclipsent les étoiles.

Les auteurs de l'étude n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires à ce sujet. Alors que le nombre de satellites en orbite continue d’augmenter, il reste crucial de trouver un équilibre entre les progrès technologiques et la préservation de notre capacité à explorer et à comprendre l’univers.

