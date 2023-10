Un nouveau système d’IA peut détecter et classer les supernovae

By

Un nouveau système d'IA, connu sous le nom de Bright Transient Survey Bot (BTSbot), a été développé par des chercheurs de l'Université Northwestern et d'autres institutions. Ce système d’IA est capable de détecter et de classer de manière autonome les supernovae, l’un des phénomènes astronomiques les plus fascinants.

Traditionnellement, la recherche de supernovae est une tâche fastidieuse qui implique une recherche manuelle dans de vastes bases de données. Au cours des six dernières années, les humains ont passé plus de 2,000 XNUMX heures à vérifier les données collectées par des chasseurs spécialisés de supernovae. Ce processus fastidieux pourrait être utilisé de manière plus productive.

BTSbot est conçu pour parcourir des bases de données massives et identifier les points lumineux brillants qui représentent les supernovae. Il est capable d’analyser en temps réel les données collectées par le Zwicky Transient Facility (ZTF) et d’autres chasseurs de supernovae.

Lorsque BTSbot détecte une supernova potentielle, il cherche à confirmer son existence et collecte des données supplémentaires à l'aide de programmes automatisés, tels que le télescope robotique SED Machine de l'observatoire Palomar. Les données collectées sont ensuite transmises à un autre programme appelé SNIascore, spécialisé dans la détermination du type de supernova sur la base d'une analyse spectrale.

La collaboration entre BTSbot, SED Machine et SNIascore a permis de déterminer avec succès qu'une supernova, connue sous le nom de SN2023tyk, était une supernova de type Ia. Ce type se produit lorsqu'un partenaire binaire explose complètement. Les chercheurs ont été satisfaits de la précision et de la rapidité du travail de BTSbot.

Même si l’astronomie automatisée assistée par l’IA n’en est encore qu’à ses débuts, l’impact potentiel est prometteur. La possibilité de faire gagner beaucoup de temps aux étudiants et aux professeurs impliqués dans la recherche sur les supernovas est un objectif louable. À mesure que BTSbot s’intègre de plus en plus dans la communauté astronomique, les découvertes qu’il pourrait découvrir grâce à l’augmentation de la saisie de données suscitent une grande attente.

Sources:

- Université du nord-ouest

– UT

– UT