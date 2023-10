Comment l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA aide à localiser un vaisseau spatial lunaire écrasé

Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), lancé par la NASA en 2009, a joué un rôle déterminant dans la collecte de données précieuses sur la topographie, la minéralogie et les ressources en eau de la Lune. Équipé d'une suite de caméras, dont deux caméras à angle étroit et une caméra grand angle, le LRO image chaque mois la majeure partie de la surface lunaire. Les données des caméras à angle étroit sont cruciales pour détecter les petits changements dans le paysage lunaire au fil du temps, car chaque pixel correspond à environ 50 centimètres.

Non seulement ces images haute résolution sont utilisées par des scientifiques professionnels, mais elles sont également mises à la disposition du public tous les 90 jours. Des milliers d'utilisateurs uniques accèdent aux observations chaque mois. Cette accessibilité a permis à des passionnés de l'espace, tels que Shanmuga Subramanian, ingénieur en mécanique à Chennai, en Inde, d'utiliser les données pour leurs propres enquêtes. En 2019, Subramanian a utilisé les images LRO pour rechercher le site du crash de l'atterrisseur indien Vikram, qui faisait partie de la mission Chandrayaan-2. L'examen méticuleux de Subramanian a porté ses fruits et il a découvert un pixel brillant dans une image post-accident qui était absent des images précédentes. Cette découverte a permis de confirmer le lieu du crash de Vikram.

Les images du LRO ont également révélé les sites de crash d'autres vaisseaux spatiaux lunaires. Après que l'atterrisseur israélien Beresheet ait perdu le contact avec le contrôle de mission, les images LRO ont capturé le site d'impact, montrant que l'atterrisseur avait heurté le bord d'un petit cratère lors d'un atterrissage brutal. De même, les accidents de l'atterrisseur japonais Hakuto-R Mission 1 et du vaisseau spatial russe Luna-25 ont été identifiés à l'aide des données LRO.

Le Lunar Reconnaissance Orbiter s’est avéré être un outil essentiel pour localiser un vaisseau spatial lunaire écrasé. Ses images haute résolution et ses publications régulières de données ont permis aux scientifiques et aux passionnés de l’espace d’analyser et de localiser les sites d’accidents sur la Lune. Le LRO continue de fournir des informations précieuses sur la surface de la Lune et d'améliorer notre compréhension des missions lunaires.

Sources:

– Article : L'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA aide à retrouver un vaisseau spatial perdu sur la Lune et montre une étendue bipolaire, par Eric Hand, Eos, 24 septembre 2021.