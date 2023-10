Une nouvelle perspective sur une réaction nucléaire bien connue : une phase de combustion plus lente de l’hydrogène

L'astrophysique nucléaire est un domaine d'étude qui explore l'évolution des éléments de l'univers depuis sa création. Les scientifiques s’appuient sur des mesures en laboratoire pour déduire les paramètres des modèles astrophysiques. Les réactions nucléaires jouent un rôle essentiel dans les processus qui se produisent au sein des étoiles. Une équipe de chercheurs du Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), ainsi que des collaborateurs d'Italie, de Hongrie et d'Écosse, ont récemment mené une nouvelle enquête sur une réaction nucléaire centrale à l'accélérateur Felsenkeller de Dresde. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Physical Review C.

L'objet de leur enquête était une réaction nucléaire bien connue impliquant la collision d'un noyau de carbone 12 avec un noyau d'hydrogène. Cette collision entraîne la production de l’isotope azote-13 et la libération de rayonnement gamma. Cette réaction est la première étape de ce que l’on appelle le cycle CNO, responsable de la création d’éléments dans les étoiles massives. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés à la section efficace de réaction, qui fournit des informations sur la probabilité que la réaction se produise.

Avec une précision sans précédent, l’équipe de recherche a déterminé que la valeur précédemment acceptée de la section efficace de réaction devait être corrigée à la baisse d’environ 25 %. Ce résultat inattendu suggère que la phase de rodage du cycle CNO est plus lente qu'on ne le pensait auparavant et que l'émission des neutrinos 13N se produit plus près du centre du soleil. Ces nouvelles découvertes permettent des prédictions théoriques plus précises concernant le rapport des isotopes du carbone 12C/13C dans les étoiles. Ceci, à son tour, contribue à améliorer les modèles de processus se produisant à l’intérieur des étoiles.

Les étoiles tirent leur énergie de la fusion de l’hydrogène en hélium. Différents processus de fusion se produisent en fonction de la masse de l'étoile. Les étoiles de faible masse, comme notre Soleil, subissent la chaîne proton-proton. Cependant, dans les étoiles plus massives, des températures plus élevées permettent la réaction entre les noyaux d’hydrogène et de carbone, conduisant au cycle CNO. Bien que le carbone représente moins de 2 % de la matière interstellaire, il agit comme un catalyseur dans le cycle sans être consommé. La réaction nette reste la fusion de l’hydrogène en hélium.

L’équipe a utilisé des disques de tantale recouverts de carbone évaporé comme cibles pour leur expérience. Ils ont bombardé ces cibles avec des protons issus d'un accélérateur Pelletron de 5 MV, capable de couvrir une large gamme d'énergie. Les rayons gamma résultants ont été détectés à l’aide de détecteurs au germanium de haute pureté.

L'expérience a eu lieu au laboratoire souterrain Felsenkeller, près de Dresde. Ce laboratoire, exploité conjointement par le HZDR et la TU Dresden, est situé dans un ancien tunnel de stockage de glace, qui assure une protection contre les rayonnements cosmiques. La collaboration entre chercheurs européens en astrophysique était évidente dans cette étude, avec un doctorat. étudiant de l'Université de Padoue qui passe six mois au Felsenkeller pour mener des recherches.

Sources:

– J. Skowronski et al, Facteur S amélioré de la réaction C12(p,γ)N13 à E=320-620 keV et de la résonance 422 keV, Physical Review C (2023).

– Fourni par l’Association Helmholtz des centres de recherche allemands