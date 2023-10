Faits saillants de l'astronomie en septembre 2023

By

Au mois de septembre, le domaine de l’exploration spatiale a été témoin d’une série d’événements et de découvertes passionnantes. Certains de ces faits marquants incluent l'atterrissage réussi de l'échantillon d'astéroïde OSIRIS-REx, la capture d'images de l'atterrisseur lunaire indien par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et l'impressionnant vol d'essai de la fusée réutilisable de Stoke Space, entre autres.

L'une des réalisations importantes a été l'atterrissage d'une capsule contenant des roches et de la poussière collectées sur l'astéroïde Bennu, grâce à la mission OSIRIS-REx de la NASA. Cela marque une étape cruciale vers une meilleure compréhension des débuts du système solaire et des ressources potentielles disponibles sur les astéroïdes pour l’exploration spatiale future.

Le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a fourni de nouvelles informations en capturant des images de l'atterrisseur lunaire indien Chandrayaan-3 près du pôle sud lunaire. Ces images ont révélé le halo lumineux distinct laissé par le panache de la fusée lors de l’atterrissage.

De plus, la caméra modifiée de la sonde Solar Orbiter offrait une vue unique de la couronne solaire. En bloquant l'intense lumière du soleil et en mettant en évidence la lumière ultraviolette de la couronne, les scientifiques ont pu capturer des images rares de cette région rarement vue de l'atmosphère du Soleil.

Stoke Space a également fait la une des journaux avec son vol d'essai réussi Hopper2, démontrant les capacités de décollage et d'atterrissage verticaux de sa fusée réutilisable. Ce test a souligné l’importance de l’atterrissage et de la réutilisation des composants de l’étage supérieur de la fusée, un domaine dans lequel les fournisseurs de lancement actuels sont confrontés à des limites.

De plus, la sonde spatiale Juno de la NASA a capturé une image époustouflante de la planète Jupiter et de sa lune volcanique, Io. L'image présentait la surface dynamique d'Io marquée par de nombreux volcans actifs, fournissant des données précieuses pour une exploration plus approfondie.

Le mois de septembre a également été marqué par des progrès continus dans le programme Starship de SpaceX, avec l'empilage de l'étage supérieur et du booster du Starship, ainsi que des tests moteur réussis pour le système d'atterrissage humain de l'entreprise pour les futures missions sur la Lune.

En plus de ces réalisations notables, l'astronaute de la NASA Frank Rubio a établi un nouveau record du plus long vol spatial, en revenant sur Terre après avoir passé près de six mois sur la Station spatiale internationale.

Ces faits marquants de septembre 2023 démontrent l’engagement continu de l’humanité à percer les mystères de l’espace et à repousser les limites de l’exploration.

Sources:

- la NASA

– Agence spatiale européenne (ESA)

– Alimenter l’espace

– C&J Images