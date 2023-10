Des vestiges antiques d'une plaque tectonique vieille de 120 millions d'années découverts à Bornéo

Des experts ont fait une découverte remarquable à Bornéo, mettant au jour d'anciens vestiges d'une plaque tectonique vieille de 120 millions d'années. Cette découverte s’ajoute au flux continu de nouvelles découvertes sur notre planète, depuis des continents jusqu’alors inconnus jusqu’aux océans cachés.

L'existence de la plaque tectonique vieille de 120 millions d'années, aujourd'hui appelée Pontus, a été prédite lorsque Suzanna van de Lagemaat, géologue diplômée de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, et son superviseur, Douwe van Hinsbergen, ont analysé les données géologiques des montagnes de la région Asie-Pacifique. En étudiant les formations rocheuses du nord de Bornéo, Van de Lagemaat a identifié des signes évidents de l'ancienne plaque du Pont.

Des recherches plus approfondies dans le laboratoire magnétique ont indiqué que ces roches provenaient à l'origine d'une plaque différente et jusqu'alors inconnue. On estime que la plaque du Pont faisait environ un quart de la taille de l'océan Pacifique et était située sous l'océan qui séparait l'Eurasie et l'Australie lors de la dislocation du supercontinent Pangée.

Au fur et à mesure que la Pangée se séparait, la plaque du Pont aurait été subductée par d'autres plaques qui ont transporté des pays comme les Philippines et Bornéo vers leur emplacement actuel. Les recherches de Van de Lagemaat se sont concentrées sur la région de Junction, une zone complexe d'activité des plaques tectoniques qui s'étend du Japon, de Bornéo, des Philippines, de la Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Zélande.

Grâce à ses recherches, Van de Lagemaat a reconstitué les mouvements tectoniques des plaques qui se sont produits depuis l'époque des dinosaures jusqu'à nos jours. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l'histoire de la croûte terrestre et approfondit notre compréhension de la dynamique complexe qui façonne notre planète.

Sources:

- Article d'origine