Une avancée innovante : la fibre programmable ouvre de nouvelles possibilités dans le secteur textile

Un développement révolutionnaire réalisé par une équipe du MIT, FibeRobo, a introduit une fibre programmable qui pourrait révolutionner l'industrie textile. Cette fibre, appelée fibre d'élastomère à cristaux liquides à actionnement thermique (LCE), a le potentiel de permettre des interactions silencieuses et réactives avec des interfaces à changement de forme intégrées dans les textiles.

Contrairement aux fibres à changement de forme précédentes, FibeRobo ne nécessite pas de capteurs intégrés ni de composants complexes. Au lieu de cela, il se contracte en réponse à une augmentation de la température et s’inverse lorsque la température diminue. Cette fonctionnalité unique peut être obtenue en couplant la fibre avec un fil conducteur, permettant un contrôle numérique de la forme d'un textile grâce à l'application de courant électrique.

Le développement de FibeRobo répond aux limites des fibres à changement de forme actuelles, qui ont été principalement confinées à des contextes expérimentaux. Par exemple, les fibres existantes peuvent cesser de fonctionner après seulement quelques actions, avoir des capacités de contraction limitées et ne pas avoir la capacité de s'auto-inverser. D'autres alternatives, telles que les appareils pneumatiques, nécessitent l'utilisation de compresseurs d'air.

Les chercheurs du MIT ont utilisé un élastomère à cristaux liquides, constitué de molécules qui s'écoulent comme des liquides mais s'empilent dans des arrangements cristallins périodiques. En intégrant ces structures cristallines dans un réseau élastique, ils ont pu créer une fibre qui se contracte lorsqu’elle est chauffée et retrouve sa longueur d’origine lorsqu’elle est refroidie.

Surtout, les chercheurs ont pu contrôler avec précision les caractéristiques de la fibre, telles que son épaisseur et la température à laquelle elle est actionnée, grâce à une combinaison soigneusement conçue de produits chimiques. Cette méthode de préparation révolutionnaire permet la production de fibres LCE adaptées aux tissus portables et sans danger pour la peau humaine, une étape qui n'a pas été possible avec les fibres LCE précédentes.

Pour surmonter les défis de fabrication, l’équipe a développé une machine utilisant des pièces imprimées en 3D et découpées au laser, ainsi que des composants électroniques de base. Le processus consiste à chauffer la résine LCE, à l'extruder à travers une buse, à la durcir aux rayons UV, à l'enduire d'huile et enfin à exploiter la poudre pour faciliter son intégration dans les machines de fabrication textile. Fait remarquable, l’ensemble de ce processus ne prend qu’une journée et produit environ un kilomètre de fibre utilisable.

FibeRobo démontre non seulement le potentiel d'applications généralisées dans l'industrie textile, mais offre également des avantages en termes de prix abordable. La fibre peut être produite pour seulement 20 cents par mètre, ce qui la rend environ 60 fois moins chère que les fibres à changement de forme disponibles dans le commerce.

Cette technologie révolutionnaire a déjà démontré son potentiel grâce à la création d'une veste de compression pour un chien nommé Professeur. En recevant un signal Bluetooth d'un smartphone, la veste est capable de « serrer » le chien dans ses bras, offrant ainsi du confort et atténuant l'anxiété de séparation.

Les implications de FibeRobo s'étendent au-delà des textiles, les chercheurs envisageant son utilisation dans divers autres domaines, de la robotique aux soins de santé. Grâce à sa nature silencieuse et réactive, cette fibre programmable ouvre un nouveau domaine de possibilités, transformant la façon dont nous interagissons avec les objets du quotidien.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que FibeRobo ?

R : FibeRobo est une fibre programmable développée par une équipe interdisciplinaire du MIT qui se contracte en réponse à une augmentation de la température et s'inverse automatiquement lorsque la température diminue.

Q : En quoi FibeRobo diffère-t-il des précédentes fibres à changement de forme ?

R : FibeRobo ne nécessite pas de capteurs intégrés ni de composants complexes. Il peut être actionné électriquement à l’aide d’un fil conducteur, offrant un contrôle numérique de la forme d’un textile.

Q : Quels sont les avantages de FibeRobo par rapport aux alternatives existantes ?

R : FibeRobo répond aux limites des fibres à changement de forme actuelles en offrant des capacités de contraction significatives, une auto-réversibilité et un fonctionnement silencieux. Il est également plus abordable, ne coûtant que 20 cents le mètre.

Q : Quelles sont les applications potentielles de FibeRobo ?

R : FibeRobo a des implications dans les domaines du textile, de la robotique, des soins de santé et au-delà. Il peut être utilisé pour créer des objets interactifs et adaptatifs, améliorant ainsi l’expérience utilisateur dans divers domaines.