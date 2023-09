L'expérience de fusion laser génère plus d'énergie lors d'une deuxième tentative

By

Les scientifiques du National Ignition Facility (NIF) du Lawrence Livermore National Laboratory ont réussi à générer une explosion d'énergie en bombardant une pastille d'hydrogène avec 192 lasers. Ce processus recrée les réactions de fusion qui alimentent le soleil. L’expérience de juillet a produit encore plus d’énergie que la tentative précédente de décembre, avec un gain presque deux fois supérieur à celui des lasers entrants.

Les résultats de l’expérience ont fait naître l’espoir que l’énergie de fusion puisse être utilisée pour produire de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre ni produire de déchets radioactifs à vie longue. L’expérience de décembre était révolutionnaire, car c’était la première fois qu’une réaction de fusion en laboratoire générait plus d’énergie qu’il n’en fallait pour lancer la réaction.

Lors de la récente expérience de juillet, les scientifiques ont obtenu un résultat encore meilleur que prévu, avec un rendement de 3.88 mégajoules, comparé au rendement prévu de trois mégajoules. Cela indique qu’avec quelques ajustements, la fusion laser peut devenir encore plus efficace. Cependant, de légères variations dans l’expérience pourraient conduire à des résultats moins concluants, comme on l’a vu lors d’une précédente tentative en juin.

Les scientifiques de Livermore pensent désormais mieux comprendre les facteurs qui influencent les résultats. Les imperfections des lasers et les variations des capsules de combustible peuvent affecter les réactions de fusion. Les simulations informatiques suggèrent que l'énergie de sortie peut varier de 1.4 mégajoules à sept mégajoules.

À l’avenir, le NIF prévoit de mettre à niveau et d’optimiser l’expérience afin d’obtenir systématiquement des rendements de fusion plus élevés. L'énergie des lasers de l'installation passera de 2.05 à 2.2 mégajoules. On s'attend à ce que cette mise à niveau conduise à de nouvelles améliorations du rendement énergétique, dans la mesure où davantage d'énergie peut être efficacement couplée au point chaud.

Ces progrès récents dans la recherche sur la fusion laser sont prometteurs pour l’avenir de la production d’énergie propre et durable. Avec des progrès et des optimisations continus, l’énergie de fusion pourrait devenir une alternative viable aux sources traditionnelles de combustibles fossiles.

