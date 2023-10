Des scientifiques impriment des réseaux de neurones vivants à l'aide de la technologie d'impression 3D

Des scientifiques de l'Université Monash de Melbourne ont imprimé avec succès des réseaux de neurones vivants à l'aide de la technologie d'impression 3D. Les chercheurs ont utilisé des cellules cérébrales de rat en suspension dans un gel, qu’ils ont extraites d’une buse et placées dans un échafaudage pour créer les structures neuronales. L’équipe a construit les réseaux couche par couche en utilisant des bio-liens avec et sans cellules. La structure permettait aux cellules d’accéder aux nutriments et d’imiter l’alternance de matière grise et blanche trouvée dans le cortex. Les neurones imprimés étaient capables d’étendre leurs axones à travers des couches acellulaires pour communiquer avec d’autres cellules, de la même manière que les neurones fonctionnent dans le cerveau.

Cette avancée a des implications significatives pour les essais de médicaments et l’étude des fonctions cérébrales fondamentales, car elle offre une alternative potentielle aux tests sur les animaux. La capacité de créer des mini-cerveaux à l’aide de la technologie d’impression 3D pourrait réduire le besoin de tester de nouveaux médicaments sur des animaux, rendant ainsi le processus plus efficace et plus éthique. Cependant, il reste encore des défis à relever avant que cette technologie ne devienne une pratique standard en laboratoire.

L’un des défis consiste à assurer la survie et la fonctionnalité des neurones imprimés. Les neurones sont des cellules délicates qui nécessitent un gel soigneusement calibré pour prospérer, et les imprimantes 3D standard utilisent des températures trop élevées pour la survie des cellules. Les chercheurs ont dû développer un gel aussi doux que le cerveau mais imprimable via une imprimante 3D. De plus, l’inclusion des cellules gliales, qui soutiennent et maintiennent un environnement accueillant pour les neurones, est cruciale pour reproduire l’activité électrique observée dans le corps.

Bien que l’expérience ait été menée sur des cellules de rat, elle constitue une preuve de concept pour l’utilisation potentielle de cellules humaines à l’avenir. Cependant, étendre le processus d’impression pour créer des réseaux neuronaux plus vastes et plus complexes constitue un défi. Le cerveau humain possède des milliards de neurones et l’impression 3D de tissus délicats est un processus lent. Des recherches et développements supplémentaires sont nécessaires pour rendre cette technique viable pour des applications à plus grande échelle.

La source:

- Article original