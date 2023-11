La planète surprenante avec des chutes de sable au lieu de pluie

By

Le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une découverte extraordinaire : une planète sur laquelle des grains de sable tombent du ciel à la place de la pluie, selon un récent rapport du Guardian. Cette planète intrigante, nommée Wasp-107b, réside dans la constellation de la Vierge, à environ 200 années-lumière de la Terre. Même si les cycles de l'eau et des nuages ​​de la planète ressemblent aux nôtres, ses nuages ​​sont composés de silicates, ce qui entraîne des précipitations remplies de sable.

La guêpe-107b, souvent appelée « fil de coton », se distingue des autres géantes gazeuses par sa densité relativement faible. Bien qu’elle soit de taille similaire à Jupiter, cette exoplanète est considérablement plus légère, pesant à peu près le même poids que Neptune. La rareté de la légèreté de Wasp-107b permet aux scientifiques de sonder son atmosphère avec une profondeur exceptionnelle. Le professeur Leen Decin, auteur principal de la recherche à l'Institut catholique (KU) de Louvain, remarque : « En fait, la densité de cette planète aérienne est l'une des plus faibles que nous ayons jamais vues. Cela nous permet de pénétrer très profondément dans l’atmosphère de la planète.

L'équipe d'astronomes européens a étudié l'atmosphère de Wasp-107b à l'aide de l'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb de la NASA. Dans leur analyse, ils ont effectué des observations sans précédent de la composition atmosphérique de l'exoplanète, révélant la présence de vapeur d'eau, de dioxyde de soufre et de nuages ​​​​de sable silicaté. C’est la première fois que les astronomes examinent avec succès la composition chimique des nuages ​​​​sur les exoplanètes.

Il est intéressant de noter que l’atmosphère de Wasp-107b fonctionne de manière similaire au cycle de l’eau terrestre, bien qu’avec une touche sableuse. La vapeur de silicate qui monte se condense en minuscules particules de sable, provenant des régions atmosphériques les plus chaudes et les plus basses de la planète. Finalement, ces nuages ​​​​de sable accumulent suffisamment de densité pour retomber dans les couches inférieures de l'atmosphère de la planète.

La découverte de nuages ​​​​chargés de sable sur Wasp-107b revêt une importance scientifique significative. Le professeur Decin déclare que cette découverte, réalisée grâce à l'instrument MIRI du JWST, constitue une étape remarquable qui améliore notre compréhension de la formation et de l'évolution des planètes au sein de notre propre système solaire. Le Dr Joanna Barstow, planétologue à l'Open University travaillant sur des mesures JWST indépendantes de la même planète, exprime son enthousiasme face à la qualité inattendue des données et aux connaissances acquises sur cette exoplanète pelucheuse.

FAQ:

Q : À quelle distance se trouve Wasp-107b de la Terre ?

R : Wasp-107b se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre.

Q : De quoi sont faits les nuages ​​sur Wasp-107b ?

R : Les nuages ​​​​sur Wasp-107b sont composés de sable silicaté.

Q : Comment les scientifiques ont-ils étudié l’atmosphère de Wasp-107b ?

R : Les scientifiques ont utilisé l'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb de la NASA pour étudier l'atmosphère de Wasp-107b.

Q : Qu’est-ce qui rend Wasp-107b unique par rapport aux autres géantes gazeuses ?

R : Wasp-107b est nettement moins dense que les autres géantes gazeuses, malgré sa taille similaire à celle de Jupiter.