Cérès : percer le mystère de ses produits chimiques organiques

Cérès, le plus grand corps de la ceinture principale d'astéroïdes, continue de surprendre les scientifiques avec ses caractéristiques intrigantes et ses produits chimiques organiques complexes. La mission Dawn de la NASA, qui a étudié Cérès et sa plus petite homologue Vesta, a fait des découvertes remarquables qui font allusion aux origines de la planète naine et à son habitabilité potentielle.

Contrairement à Vesta, Cérès présente une activité cryovolcanique, suggérant la présence d'eau et de minéraux hydratés. La mission a également détecté des matières organiques complexes sur Cérès, constituées d'atomes d'hydrogène et de carbone, qui soulèvent la possibilité de conditions propices à la vie sur le monde glacé.

Des recherches récentes présentées lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America se concentrent sur les origines des produits chimiques organiques de Ceres. Il existe deux théories concurrentes : les produits chimiques se sont formés in situ ou ont été transportés/modifiés par des impacts. Comprendre la véritable origine de ces matières organiques peut fournir un aperçu de l'histoire de Cérès et de son habitabilité potentielle.

Pour étudier cela, le planétologue Terik Daly et ses collègues ont mené des expériences d'impact en utilisant le champ de tir vertical Ames de la NASA pour imiter les conditions sur Cérès. Ils ont découvert que les matières organiques sont plus répandues qu’on ne l’avait initialement annoncé et qu’elles semblent résister aux impacts de conditions semblables à celles de Cérès.

L'étude a également utilisé les données de la caméra et du spectromètre d'imagerie de Dawn, les combinant pour mieux comprendre les produits chimiques organiques de Cérès. En extrapolant les informations de composition du spectromètre à la résolution spatiale plus élevée de la caméra, les chercheurs ont pu cartographier des zones potentiellement riches en matières organiques sur Cérès, ce qui a montré une corrélation avec des unités d'impact plus anciennes et d'autres minéraux indiquant l'eau.

Bien que l'origine exacte des matières organiques de Cérès reste incertaine, ces découvertes fournissent des preuves solides qu'elles se sont formées sur Cérès elle-même. Déterminer la source de ces produits chimiques organiques peut permettre de percer davantage les mystères entourant l'histoire de Cérès et son potentiel en tant que monde habitable.

