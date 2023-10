La mission Gaia de l'ESA publie de nouvelles données astronomiques

La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne a publié une nouvelle tranche de données astronomiques, connue sous le nom de Gaia DR3. Cette version est plus petite que les trois versions précédentes, mais elle a néanmoins un impact significatif. Contrairement à d’autres télescopes spatiaux qui génèrent des images époustouflantes, Gaia se concentre sur la génération de données brutes fondamentales qui contribuent à un large éventail de problèmes en astronomie et en astrophysique.

La mission de Gaia est de mesurer les mouvements, les distances et les positions d'un milliard d'étoiles avec une extrême précision, ce que l'on appelle l'astrométrie. De plus, il mesure également les positions des exoplanètes en cours de route. L’objectif de la mission est de fournir l’image la plus détaillée de la Voie lactée et d’acquérir de nouvelles perspectives sur notre place dans l’Univers.

Dans cette version, Gaia a comblé les lacunes de la couverture précédente, en particulier dans les régions où les étoiles sont étroitement regroupées. La mission examine généralement des étoiles individuelles, mais pour cette version, elle s'est tournée vers les amas globulaires. Les amas globulaires sont d'anciens groupes d'étoiles liées entre elles par la gravité et peuvent contenir des millions d'étoiles. Omega Centauri, l'amas globulaire le plus massif de la Voie Lactée, a été au centre de l'attention de Gaia dans cette version.

En utilisant un mode de test et d'étalonnage non conçu à des fins scientifiques, Gaia a observé Omega Centauri et découvert plus d'un demi-million de nouvelles étoiles. L'étroitesse des étoiles au centre de l'amas les rendait difficiles à distinguer en utilisant le mode d'observation habituel de Gaia, mais le mode ingénierie révélait leur présence. Ces données robustes contribueront à comprendre la structure, la distribution et le mouvement des étoiles au sein d’Omega Centauri.

En plus d'Omega Centauri, Gaia a également exploré d'autres régions, notamment l'étude des lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles sont des objets massifs qui courbent et grossissent la lumière, permettant aux astronomes d'observer des objets éloignés qui autrement seraient hors de portée. Grâce aux observations de Gaia, près de 400 quasars candidats, dont 50 quasars confirmés, ont été identifiés.

La mission en cours de Gaia continuera d'explorer des régions supplémentaires comme Omega Centauri, et les résultats seront inclus dans le prochain Gaia DR4. Avec chaque publication de données, Gaia contribue à répondre aux questions sur divers phénomènes astronomiques, notamment les amas globulaires et les lentilles gravitationnelles.

Sources : Mission Gaia de l'ESA, Collaboration Gaia