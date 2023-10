L’impact sous-évalué des vers de terre sur la production alimentaire mondiale

Le rôle des vers de terre dans l’amélioration de la croissance des cultures et de la santé des sols a été sous-estimé, selon une étude publiée dans Nature Communications. Les vers de terre sont connus comme « ingénieurs des écosystèmes » en raison de leur capacité à recycler les déchets organiques et à améliorer la structure du sol. Cette nouvelle étude est la première à quantifier leurs bénéfices à l'échelle mondiale en analysant les données de 58 études sur les effets des vers de terre sur des cultures telles que le blé, le riz, le maïs, l'orge et les légumineuses. Les chercheurs ont découvert que les vers de terre contribuent à une augmentation moyenne de 23.3 % de la biomasse aérienne des cultures. En extrapolant ces données à l’échelle mondiale, on estime que les vers de terre sont responsables de jusqu’à 140 millions de tonnes de production alimentaire chaque année, soit l’équivalent de 6.5 % des rendements céréaliers mondiaux.

L’étude a révélé que les vers de terre ont le plus grand impact sur la croissance des cultures en Asie du Sud-Est et en Europe. Dans ces régions, l’abondance des vers de terre assure un rendement céréalier d’environ 40 millions de tonnes. Cependant, les vers de terre ont une contribution relativement plus importante dans les pays du Sud, représentant 10 % de la production céréalière totale en Afrique subsaharienne et 8 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les chercheurs supposent que cette différence pourrait être due aux sols déficients en nutriments et à la diminution des apports d’engrais dans les régions tropicales du sud, soulignant ainsi les avantages significatifs des vers de terre pour l’amélioration des sols.

Bien que l’étude mette en lumière le rôle vital que jouent les vers de terre dans la production alimentaire mondiale, certaines limites doivent être prises en compte. De nombreuses études reposaient sur l’ajout artificiel de vers de terre au sol, ce qui ne reflète peut-être pas pleinement les conditions réelles. De plus, les lacunes géographiques de la recherche, en particulier dans les régions tropicales, pourraient sous-estimer la véritable contribution des vers de terre.

L'auteur principal de l'étude, Steven Fonte, souligne l'importance d'améliorer la santé des sols dans leur ensemble, et pas seulement pour le bénéfice des vers de terre. Il suggère d'adopter des pratiques telles que l'agriculture sans labour et de réduire les additifs chimiques pour soutenir la communauté plus large des organismes enrichissant les sols. Il est crucial de reconnaître l'importance des vers de terre et des autres organismes du sol, car on estime qu'ils représentent plus de la moitié de la biodiversité de la planète.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’impact substantiel des vers de terre sur la production alimentaire mondiale et souligne la nécessité de donner la priorité à la santé des sols pour une agriculture durable.



Sources:

– Fonte et coll. « Les vers de terre contribuent de manière significative à la production alimentaire mondiale. » Communication naturelle. 2023.