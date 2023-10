Une nouvelle étude révèle une perte accélérée de glace dans l’Est de l’Antarctique

Une étude récente publiée dans la revue Science Advances a révélé que les glaciers de l’Est de l’Antarctique pourraient connaître une perte de glace plus rapide à l’avenir qu’on ne le pensait auparavant. Cette boucle de rétroaction alarmante se produit lorsque l’eau de fonte des glaciers déclenche une perte de glace supplémentaire et contribue à l’élévation du niveau de la mer à mesure que la planète continue de se réchauffer.

Les scientifiques ont rapporté que la fonte rapide des plates-formes de glace de l'Antarctique occidental pourrait désormais être inévitable en raison du réchauffement climatique induit par l'activité humaine. Combinés à d’autres études récentes, ces résultats dressent un tableau désastreux d’un continent austral en fonte rapide, posant des risques importants d’élévation du niveau de la mer qui altéreraient la vie dans le monde entier.

L'étude s'est spécifiquement concentrée sur les glaciers Denman et Scott dans l'Antarctique oriental, qui retiennent suffisamment de glace pour déclencher une élévation du niveau de la mer d'environ cinq pieds. Des recherches antérieures ont montré qu'à mesure que les glaciers fondent, l'eau s'écoule sous eux et se jette dans la mer, accélérant ainsi la fonte et la perte de glace. La nouvelle étude a intégré cette boucle de rétroaction dans des simulations pour évaluer son impact sur la fonte de l'Antarctique et l'élévation du niveau de la mer.

Selon les résultats, si le monde continue à brûler à un rythme accéléré des combustibles fossiles qui contribuent au réchauffement de la planète, les glaciers pourraient franchir un seuil critique près de 25 ans plus tôt que prévu, principalement en raison du rejet des eaux de fonte. Dans ce scénario, l’intégration de la boucle de rétroaction a augmenté l’élévation du niveau de la mer à partir des glaciers Denman et Scott de près de 16 % à la fin de 2300.

Il est crucial de noter que les modèles climatiques actuels ne tiennent pas compte de cette perte de glace supplémentaire causée par le rejet des eaux de fonte. Il est nécessaire d’inclure ce phénomène dans les futurs modèles pour obtenir une compréhension plus précise de l’élévation mondiale du niveau de la mer.

L'auteur principal, Tyler Pelle, souligne l'importance de surveiller l'Est de l'Antarctique, car celui-ci devient plus instable, posant un risque plus élevé d'élévation du niveau de la mer pour les communautés côtières et les îles de basse altitude. Comprendre et traiter ces modèles de perte de glace est essentiel pour atténuer les impacts sur les générations futures, car nos actions d'aujourd'hui influencent considérablement le climat pour les années à venir.

L'étude a incité des experts, tels que le professeur agrégé Jan De Rydt de l'Université de Northumbria, à plaider en faveur de l'inclusion des décharges sous-glaciaires dans toutes les simulations de perte de glace en Antarctique. D'autres recherches sont prévues pour analyser les profondeurs de la calotte glaciaire et de l'océan afin d'acquérir une compréhension globale de l'avenir de la région.

La source: CNN

FAQ

1. Comment les glaciers contribuent-ils à l’élévation du niveau de la mer ?

Les glaciers contribuent à l’élévation du niveau de la mer lorsqu’ils fondent et l’eau qui en résulte s’écoule dans l’océan.

2. Qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction ?

Une boucle de rétroaction fait référence à un processus dans lequel la sortie d’un système affecte davantage son entrée, créant ainsi un modèle auto-entretenu.

3. Les modèles climatiques actuels tiennent-ils compte de la perte de glace causée par le rejet des eaux de fonte ?

Non, les modèles climatiques actuels ne tiennent pas compte de la perte de glace supplémentaire causée par le rejet des eaux de fonte. Ce phénomène doit être inclus dans les futurs modèles afin de mieux prédire l’élévation mondiale du niveau de la mer.

4. Quels sont les impacts potentiels de la fonte accélérée des glaces dans l’Est de l’Antarctique ?

La fonte accélérée des glaces dans l’Est de l’Antarctique présente un risque plus élevé d’élévation du niveau de la mer pour les communautés côtières et les îles de basse altitude, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les vies humaines et les infrastructures.

5. Comment pouvons-nous faire face aux impacts de la fonte des glaciers ?

Faire face aux impacts de la fonte des glaciers nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de passer à des sources d'énergie renouvelables et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation à l'élévation du niveau de la mer dans les zones vulnérables.