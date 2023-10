Des découvertes passionnantes de fossiles jettent un nouvel éclairage sur la vie à la fin du Crétacé en Argentine

De nouvelles recherches présentées lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America par le paléontologue Matthew Lamanna ont révélé des découvertes passionnantes de fossiles provenant de la carrière Cañadón Tomás, dans la région de Patagonie argentine. Les résultats fournissent des informations précieuses sur la vie à la fin du Crétacé, juste avant l’extinction des dinosaures non aviaires.

Lamanna souligne l'importance de comprendre la biodiversité, l'évolution et la paléobiogéographie des dinosaures et autres vertébrés continentaux de l'hémisphère sud à la fin du Crétacé. Le site fossilifère d'Argentine contribue à combler les lacunes de nos connaissances sur ces animaux dans la région.

Le site de Cañadón Tomás a été initialement découvert en 2020 lors d'une étude d'impact paléontologique menée par le Musée de La Plata. L’étude a découvert des fossiles de dinosaures, notamment des os appartenant à de gros dinosaures à bec de canard appelés hadrosaures. Des fouilles ultérieures ont révélé de nombreux ossements d'hadrosaures de différentes tailles, indiquant potentiellement la présence d'un groupe social ou même d'un troupeau d'individus apparentés.

En plus des fossiles d'hadrosaures, l'équipe a également découvert des restes de dinosaures prédateurs, comme une dent et une griffe. En outre, le site a livré des vertébrés rares et de petite taille, notamment le premier serpent du Crétacé découvert dans le bassin du Golfo San Jorge et la mâchoire supérieure d'un reigitheriidé, un petit mammifère.

La découverte de la mâchoire des mammifères est particulièrement importante, car la compréhension de la vie des mammifères au Crétacé est cruciale pour comprendre le tableau complet de l'extinction des dinosaures non aviaires et de l'expansion ultérieure des mammifères. Selon Lamanna, la mâchoire d'un mammifère est l'un des meilleurs fossiles de ce type jamais découverts.

Bien qu'il soit au stade préliminaire de recherche et de fouilles, le site de Cañadón Tomás s'est déjà montré très prometteur. D'autres matériaux sont découverts, ce qui indique qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et beaucoup plus de fossiles à découvrir sur ce site.

Dans l’ensemble, ces découvertes passionnantes de fossiles en Argentine contribuent à notre compréhension de la vie du Crétacé supérieur dans l’hémisphère sud et jettent un nouvel éclairage sur la biodiversité et l’évolution des dinosaures et autres vertébrés au cours de cette période.

