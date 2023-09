Le concours vidéo Nikon Small World in Motion révèle des informations sur les troubles neurodéveloppementaux

Le 13e concours vidéo annuel Nikon Small World in Motion a attribué la première place au Dr Alexandre Dumoulin pour sa vidéo captivante présentant le développement des neurones dans un embryon de poulet. La vidéo de Dumoulin fournit des informations précieuses sur les troubles neurodéveloppementaux tels que les troubles du spectre autistique et la schizophrénie en mettant en évidence les déviations potentielles qui se produisent dans le système nerveux central.

La vidéo capture le processus complexe de connexion des neurones au côté opposé du système nerveux central, connu sous le nom de ligne médiane. Les recherches de Dumoulin portent sur la compréhension des processus de développement des neurones dans les embryons de poulet et de souris afin d'améliorer davantage notre compréhension du fonctionnement du système nerveux et d'identifier les facteurs potentiels contribuant aux troubles du développement neurologique. En étudiant ces organismes, Dumoulin vise à contribuer à l’avancement de traitements potentiels pour ces maladies.

Pour capturer la vidéo, Dumoulin a utilisé une nouvelle méthode d’imagerie permettant la visualisation du transfert d’informations sur les cellules vivantes. L’un des principaux défis consistait à trouver une méthode réalisable pour accéder aux neurones et capturer des images de haute qualité sur une période de temps prolongée. Grâce à des compétences de dissection précises et à des techniques de microscopie adaptées, Dumoulin a réussi à capturer le comportement fascinant des neurones en développement.

Le concours Nikon Small World in Motion met non seulement en valeur la beauté de la nature à travers la recherche scientifique, mais encourage également les chercheurs comme Dumoulin à partager leurs travaux avec le monde. Le concours est un moyen de présenter des candidatures visuellement époustouflantes et scientifiquement révolutionnaires depuis près d’un demi-siècle.

La deuxième place du concours a été attribuée à Fabian J. Weston pour sa vidéo montrant le flux sanguin dans la nageoire caudale d'un petit poisson, tandis que la troisième place est revenue à Nell Saunders pour sa vidéo montrant des cellules humaines fusionnant et mourant suite à une infection par le SRAS-CoV- 2.

Le concours vidéo Nikon Small World in Motion offre une plateforme permettant aux scientifiques et aux chercheurs de partager leurs découvertes et leurs avancées en microscopie. Grâce à ces vidéos, nous acquérons une compréhension plus approfondie des subtilités du monde naturel et de ses implications pour divers domaines d'études.

Définitions:

– Neurones : Cellules nerveuses chargées de transmettre l’information dans tout le corps.

– Troubles neurodéveloppementaux : Conditions qui affectent le développement du système nerveux et du cerveau, telles que les troubles du spectre autistique et la schizophrénie.

Sources:

– Nikon Instruments Inc.