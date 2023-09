L'origine des anneaux de Saturne : une collision entre d'anciennes lunes

Une étude récente suggère que le système d’anneaux emblématique entourant Saturne pourrait avoir été formé à la suite d’une collision entre deux anciennes lunes glacées. Saturne, connue pour ses sept anneaux concentriques et son grand nombre de lunes, fascine depuis longtemps les astronomes. En utilisant les données collectées par la mission Cassini de la NASA et en effectuant des simulations informatiques, les chercheurs ont proposé une explication possible de l'origine des anneaux de Saturne.

La mission Cassini, qui a tourné autour de Saturne pendant 13 ans, a découvert que le matériau constituant les anneaux est constitué de fragments de glace immaculés, non contaminés par la poussière. Ces découvertes impliquent que les anneaux sont relativement jeunes, âgés de seulement quelques millions d’années. Pour percer ce mystère, des experts de la NASA et de l'Université de Durham ont émis l'hypothèse que les anneaux pourraient être le résultat d'une récente collision entre deux grandes lunes glacées.

En simulant près de 200 scénarios d'une telle collision, les chercheurs ont découvert qu'une collision entre des lunes de taille similaire aux lunes actuelles de Saturne, Dione et Rhéa, pourrait expliquer l'existence des anneaux. Ces lunes ont des diamètres à peu près équivalents respectivement à un tiers et à un peu moins de la moitié du diamètre de la lune terrestre.

Les simulations ont révélé que la collision disperserait les fragments de glace et les noyaux rocheux de différentes manières. En conséquence, les noyaux rocheux fusionneraient pour former de nouvelles lunes tandis que la glace se disperserait plus près de la surface de Saturne, formant les anneaux. Ce scénario s'aligne sur la limite de Roche, qui définit la limite où la gravité du matériau en orbite est plus faible que les forces de marée.

L'un des résultats importants de l'étude est la prise de conscience que les lunes glacées de Saturne possèdent probablement des noyaux rocheux. Les scientifiques pensent que ces lunes glacées, y compris la petite Encelade, pourraient abriter des conditions propices à l’émergence de la vie. Cependant, beaucoup de choses restent inconnues sur Saturne et son histoire, et cette étude ne représente qu'un petit pas vers la révélation des mystères de la planète.

L'Astrophysical Journal a publié l'étude le 27 septembre.

