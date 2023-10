Au milieu des vastes étendues du nord du Tchad, se trouve une merveille géologique énigmatique connue sous le nom de Trou au Natron. Cet élément captivant, une fosse volcanique et un lac de soude, présente une image saisissante qui ressemble à un visage fantomatique qui vous regarde. De manière fascinante, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale a pris une photographie évocatrice de ce visage céleste le 12 février 2023.

En plongeant dans les détails géologiques, le « visage » de Trou au Natron est partiellement défini par les ombres portées du bord d'une caldeira, un cratère volcanique né soit d'une violente éruption, soit de l'effondrement de la surface dans une chambre magmatique partiellement vidée. Les « yeux » et le « nez », formés par d’imposants cônes de cendres entourant les cheminées volcaniques, ajoutent de la profondeur et du caractère à ce visage éthéré. Ces cônes de scories, considérés comme relativement jeunes à l’échelle géologique, ont probablement émergé au cours des derniers millions d’années, voire même au cours des derniers milliers d’années.

Cependant, l’aspect le plus captivant de ce spectacle surnaturel réside dans la « bouche ». L'entourent une croûte minérale composée de natron, un amalgame salin de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Cette croûte se manifeste par l’accumulation d’eau de source chaude à la surface, qui s’évapore ensuite et donne naissance à de la vapeur riche en minéraux provenant de la région géothermiquement active.

Trou au Natron est niché au sud-est de Tarso Toussidé et offre un vaste paysage volcanique parsemé de fumerolles et d'un stratovolcan actif. En tant que l'un des nombreux sommets volcaniques ornant les montagnes du Tibesti, cette région a été témoin d'une poignée d'éruptions volcaniques relativement récentes mais peu documentées.

La nature éloignée et inaccessible de Trou au Natron, qui complique les efforts d'exploration scientifique, suscite encore plus de mystère. Cependant, un minimum d’informations ont été tirées d’échantillons extraits lors d’une expédition dans les années 1960. Ces spécimens de roches et de fossiles suggèrent que Trou au Natron a été autrefois inondé par un lac glaciaire, vraisemblablement profond de plusieurs centaines de mètres, il y a environ 14,000 2015 ans. De plus, en 120,000, un chercheur allemand nommé Stefan Kröpelin a mené une expédition sur le site et a récupéré des algues aquatiques fossilisées dont on estime qu'elles prospéraient il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Même si l'accès sur le terrain reste limité, les observations par satellite ont joué un rôle central dans la découverte de certains secrets de la région. Des chercheurs de l'Université de Cambridge, utilisant les données recueillies par le capteur ASTER du satellite Terra de la NASA, ont méticuleusement reconstitué une chronique préliminaire de l'activité volcanique dans la région. Cette recherche délimite l'histoire volcanique de la région en six phases distinctes, l'émergence de Trou au Natron étant l'un des événements géologiques significatifs les plus récents.

Laissez Trou au Natron servir de rappel poignant des extraordinaires merveilles géologiques qui restent cachées sous la surface de la Terre. Son emplacement éloigné et son exploration limitée peuvent l’envelopper de mystère, mais grâce aux efforts collectifs des scientifiques et aux progrès technologiques, nous nous rapprochons d’une meilleure compréhension de ce spectacle surnaturel.

-

QFP

Q : Qu’est-ce que Trou au Natron ?

R : Trou au Natron est une fosse volcanique et un lac de soude situés au nord du Tchad. Il présente une apparence distinctive ressemblant à un visage fantomatique.

Q : Comment s’est formé le « visage » de Trou au Natron ?

R : Les ombres projetées depuis le bord d’une caldeira, ainsi que les cônes de cendres entourant les cheminées volcaniques, contribuent à la formation du visage.

Q : De quoi est faite la « bouche » du Trou au Natron ?

R : La « bouche » est entourée d’une croûte minérale composée de natron, qui est un mélange de divers sels de sodium.

Q : Que savons-nous de l'histoire volcanique de Trou au Natron ?

R : L'activité volcanique de Trou au Natron a été peu documentée, mais les observations satellite et les échantillons géologiques indiquent des éruptions relativement récentes et un lac glaciaire remplissant la fosse il y a des milliers d'années.

Q : Trou au Natron est-il facilement accessible pour des études scientifiques ?

R : L'emplacement éloigné et le terrain difficile rendent Trou au Natron difficile d'accès, limitant la recherche et l'exploration scientifiques.