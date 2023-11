Trou au Natron : une énigme volcanique révèle ses secrets

Une image fascinante prise depuis la Station spatiale internationale dévoile l'énigmatique Trou au Natron, une fosse volcanique et un lac de soude nichés dans la région nord du Tchad. Vu d’en haut, cette merveille géologique captivante ressemble étrangement à un visage fantomatique regardant vers le ciel. Les scientifiques pensent que cette illusion visuelle saisissante est le résultat de jeux d'ombres projetés par le bord d'une caldeira, un type de cratère volcanique résultant de puissantes éruptions ou d'effondrements de surface dans une chambre magmatique partiellement drainée.

Les éléments ressemblant à des « yeux » et à un « nez » sont en fait des cônes de cendres, des formations abruptes en forme de cône qui se matérialisent autour des cheminées volcaniques. On estime que ces cônes de scories sont relativement jeunes et pourraient se former au cours des derniers millions, voire milliers d’années. Autour de la « bouche » du visage se trouve une croûte blanche distinctive composée de natron, un mélange unique de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. L'activité géothermique dans la région provoque l'accumulation de l'eau de source à la surface, son évaporation et la libération de vapeur riche en minéraux, entraînant la création de cette croûte minérale.

Situé au sud-est de Tarso Toussidé, une structure volcanique frappante avec des fumerolles et un stratovolcan actif, Trou au Natron est l'un des nombreux sommets volcaniques trouvés dans les montagnes du Tibesti. Son emplacement éloigné pose des défis pour l'exploration scientifique, mais des études menées dans les années 1960 indiquent que Trou au Natron était autrefois rempli d'un lac glaciaire qui s'étendait sur des centaines de mètres de profondeur il y a environ 14,000 2015 ans. Remarquablement, une expédition menée en 120,000 par le chercheur allemand Stefan Kröpelin a non seulement atteint le site, mais a également collecté des échantillons d'algues aquatiques fossilisées remontant à environ XNUMX XNUMX ans.

Grâce aux observations satellitaires, notre compréhension de la région s'est considérablement élargie. Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont utilisé les données du capteur ASTER du satellite Terra de la Nasa pour établir une chronologie approximative de l'activité volcanique dans la région. Leur analyse a révélé que la formation de Trou au Natron fait partie des événements géologiques significatifs les plus récents dans cette région dynamique.

L'image éthérée étiquetée ISS068-E-53507 a été capturée avec un appareil photo numérique Nikon D5 équipé d'une distance focale de 500 millimètres. Il a été modifié pour améliorer le contraste et éliminer les artefacts de lentille et est mis à disposition via l'installation d'observation de la Terre de l'équipage de l'ISS et l'unité des sciences de la Terre et de télédétection du centre spatial Johnson. Le programme de la Station spatiale internationale souligne l’importance pour les astronautes de capturer ces précieuses images de la Terre, garantissant ainsi leur accessibilité à des fins d’exploration scientifique et d’éducation du public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que Trou au Natron ?

R : Trou au Natron est une fosse volcanique et un lac de soude situés au nord du Tchad.

Q : Qu'est-ce qui crée l'illusion du visage fantomatique dans Trou au Natron ?

R : L'illusion est créée par les ombres projetées par le bord d'une caldeira, une sorte de cratère volcanique.

Q : Que sont les cônes de cendres ?

R : Les cônes de cendres sont des collines escarpées en forme de cône formées autour des évents volcaniques.

Q : Qu’est-ce que la croûte blanche entourant la « bouche » du visage ?

R : La croûte blanche est composée de natron, un mélange de sels de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium.

Q : Quel âge ont les cônes de scories de Trou au Natron ?

R : On pense que les cônes de scories sont géologiquement jeunes et se sont peut-être formés au cours des derniers millions, voire milliers d’années.

Q : Quelle est l’importance de l’expédition de 2015 ?

R : L'expédition de 2015 dirigée par Stefan Kröpelin a collecté des échantillons d'algues aquatiques fossilisées dont on pense qu'ils datent d'environ 120,000 XNUMX ans.