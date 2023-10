Une image étonnante révèle un « oignon galactique » et un phénomène de lentille gravitationnelle

Une nouvelle image captivante capturée par la Dark Energy Camera a dévoilé la vue époustouflante d’un « oignon galactique », une galaxie coquille avec plusieurs couches s’étendant sur une distance étonnante de 150,000 3923 années-lumière. Connue sous le nom de NGC XNUMX, cette galaxie impressionnante fait environ deux fois la taille de notre Voie Lactée.

Ce qui rend cette image encore plus remarquable est la présence d’un amas de galaxies à proximité qui possède une immense masse. Cet amas massif nécessite une force gravitationnelle si écrasante qu’il plie l’espace-temps. Par conséquent, la lumière émise par les galaxies situées derrière l’amas se transforme comme si elle passait à travers une loupe. Ce phénomène est appelé lentille gravitationnelle.

La Dark Energy Camera a été initialement conçue pour le Dark Energy Survey, un projet visant à observer de nombreuses galaxies. Situé sur le télescope Víctor M. Blanco de 4 mètres au Chili, cet instrument au sol a depuis été utilisé pour diverses autres observations, notamment l'imagerie de galaxies naines et de galaxies en fusion.

L'objectif principal de cette image est la magnifique galaxie coquille, un type unique de galaxie elliptique où les étoiles sont disposées dans des structures en forme de coquille plutôt que d'être uniformément réparties. Bien que les galaxies spirales comme la Voie lactée ne présentent pas cette disposition particulière, on estime qu'environ un dixième des galaxies elliptiques présentent cette caractéristique. Les scientifiques pensent que cette caractéristique structurelle est le résultat de la fusion de deux galaxies, la plus grande absorbant la plus petite.

Le caractère extraordinaire de la galaxie coquille est expliqué par NOIRLab : lors du processus de fusion, le champ gravitationnel de la plus grande galaxie détache progressivement les étoiles du disque de la plus petite galaxie. Ces étoiles se fondent ensuite dans le halo externe de la plus grande galaxie, formant des bandes concentriques appelées coquilles. De manière analogue, cela peut être visualisé en ajoutant une goutte de colorant alimentaire dans un bol de pâte et en observant le motif en spirale qui émerge lorsqu'il est lentement agité.

Un autre aspect fascinant de cette image est situé en haut au centre, où un amas de galaxies massif nommé PLCK G287.0+32.9 déforme l'espace-temps, entraînant l'étirement de la lumière provenant de galaxies lointaines. Pour apprécier pleinement les subtilités de cette image, une version haute résolution et zoomable est disponible sur le site NOIRLab.

En conclusion, cette image impressionnante donne un aperçu de la beauté remarquable et des mystères de notre Univers, révélant les secrets des galaxies coquilles et le phénomène captivant de la lentille gravitationnelle.

Sources:

– Source originale : NOIRLab

– Image : DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Traitement d'image : TA Rector (Université d'Alaska Anchorage/NSF's NOIRLab), M. Zamani (NSF's NOIRLab), R. Colombari (NSF's NOIRLab ), & D. de Martin (NOIRLab de NSF)