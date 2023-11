Une nouvelle découverte : des métaux découverts dans une ancienne galaxie remettent en question la compréhension de l'univers par les astrophysiques

Les astrophysiciens ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question notre compréhension actuelle de l’Univers. En collaboration avec le télescope spatial James Webb (JWST), des chercheurs ont identifié une quantité surprenante de métal dans une galaxie seulement 350 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte a des implications significatives pour notre connaissance de l’Univers primitif et de l’origine des métaux.

Peu de temps après le Big Bang, l’Univers était principalement composé d’hydrogène, d’hélium et de traces de lithium et de béryllium. Ces éléments sont considérés comme les quatre premiers du tableau périodique. Les éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium, appelés métaux en astronomie, sont essentiels à la formation des planètes rocheuses et au développement de la vie. La production de métaux se produit principalement au sein des étoiles, ce qui en fait un élément fondamental de notre compréhension de l'évolution de l'Univers.

L'étude des galaxies anciennes est l'une des principales activités du JWST. Grâce au JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), les scientifiques ont pu observer les premières galaxies, mettant ainsi en lumière leur métallicité. Dans un article récent intitulé « JADES : Enrichissement en carbone 350 Myr après le Big Bang dans une galaxie riche en gaz », des chercheurs ont rapporté la découverte de carbone, d'oxygène et de néon, tous considérés comme des métaux dans le contexte de l'astronomie, lors de l'examen d'une galaxie proche du Aube cosmique.

Ces découvertes contredisent directement les théories existantes sur les étoiles de population III sans métaux, les premières étoiles formées dans l’Univers. La détection de carbone et d'autres métaux dans cette ancienne galaxie suggère que les étoiles de la population III n'étaient pas entièrement exemptes de métaux, contrairement aux hypothèses précédentes. Cette découverte remet en question des croyances de longue date et ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre l’Univers primitif.

Toutefois, les chercheurs préviennent que des explications alternatives doivent être envisagées. Il est possible que les émissions détectées proviennent d’autres sources au sein de la galaxie, comme un trou noir supermassif ou des étoiles AGB. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer la source exacte des métaux détectés et établir leur importance dans notre compréhension de l'évolution cosmique.

Cette avancée souligne la puissance du JWST et sa capacité à repousser les limites de l’observation. En étudiant les anciennes galaxies et leurs compositions chimiques, nous obtenons des informations précieuses sur les origines de l’Univers et les processus qui ont conduit à la formation des étoiles, des galaxies et, finalement, de la vie telle que nous la connaissons.

QFP

Q : Que sont les métaux en astronomie ?

R : En astronomie, les métaux font référence à tous les éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium.

Q : Comment se forment les métaux ?

R : Les métaux sont principalement produits dans les étoiles par des processus tels que la fusion nucléaire et les explosions de supernovae.

Q : Pourquoi les métaux sont-ils importants pour la formation des planètes rocheuses et de la vie ?

R : Les métaux jouent un rôle crucial dans la formation de planètes solides et rocheuses comme la Terre. Ils contribuent également à la composition chimique nécessaire au développement de la vie.

Q : Que sont les étoiles de la population III ?

R : Les étoiles de la population III sont les premières étoiles à se former dans l’Univers. On pense qu’ils étaient massifs et dépourvus de métaux.

Sources:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES : Enrichissement en carbone 350 Myr après le Big Bang dans une galaxie riche en gaz](https://arxiv.org/abs/2302.00023)