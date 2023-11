Zombie Star envoie des signaux de vie : un phénomène étrange révélé

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en observant une étoile lointaine qui semblait ressusciter d’entre les morts, émettant des « signes de vie » sous la forme d’éruptions énergétiques. Cet événement extraordinaire marque la première fois qu’un tel phénomène est observé et soulève des questions intrigantes sur la nature des cadavres stellaires.

La résurrection remarquable de l’étoile zombie a été détectée pour la première fois en septembre 2022 lorsque des scientifiques ont analysé les données collectées dans une installation en Californie. Plus tard en décembre, les chercheurs ont remarqué un intense éclat de luminosité provenant de l’étoile, ressemblant à une explosion qui s’est rapidement estompée. Étonnamment, les éruptions ont persisté pendant plusieurs mois, brillant avec la même intensité que l'explosion initiale de l'étoile, même après 100 jours.

Selon les scientifiques, ces explosions mystérieuses et extrêmes proviennent des restes de l’étoile elle-même. Après sa mort, une étoile peut laisser derrière elle un trou noir ou une étoile à neutrons, qui continue à présenter une activité. On pense que les puissantes fusées éclairantes observées émergent de ces cadavres stellaires.

L'importance de cette découverte ne peut être surestimée. Anna YQ Ho, professeur adjoint d'astronomie, explique : « Cela met fin à des années de débat sur ce qui alimente ce type d'explosion et révèle une méthode inhabituellement directe pour étudier l'activité des cadavres stellaires. » Les propriétés uniques de ces éruptions remettent en question les explications conventionnelles, laissant les chercheurs impressionnés par ce phénomène inédit en astronomie.

Pour garantir la validité de leurs découvertes, les scientifiques ont examiné minutieusement les données et ont obtenu le soutien de plus de 70 co-auteurs et de 15 télescopes. Le comportement pulsatoire de l’étoile s’est répété au moins 14 fois sur une période de 120 jours, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir eu encore plus d’occurrences.

Cette recherche révolutionnaire a été documentée dans un article récemment publié intitulé « Minutes-duration Optical Flares with Supernova Luminosities » dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Malgré ces avancées significatives, les scientifiques s’efforcent toujours de comprendre les processus sous-jacents qui poussent une étoile morte à continuer à se comporter d’une manière aussi extraordinaire.

De nouvelles informations sur le comportement des étoiles zombies promettent de percer les mystères de l’univers et de mettre en lumière le fonctionnement complexe de l’évolution stellaire. L’étude de ces cadavres nouvellement formés peut fournir des informations inestimables sur leurs propriétés et les phénomènes extraordinaires qu’ils présentent.

QFP

Qu'est-ce qu'une étoile zombie ?

Une étoile zombie fait référence à une étoile décédée mais qui continue de présenter des signes d'activité, comme l'émission d'éclats de lumière.

Quelle est la cause des éruptions lumineuses observées dans les étoiles zombies ?

Les scientifiques pensent que ces éruptions lumineuses proviennent du cadavre de l’étoile elle-même, qui pourrait avoir la forme d’un trou noir ou d’une étoile à neutrons.

Quelle est la signification de cette découverte?

Cette découverte met fin à des années de débat scientifique sur la nature de l'activité explosive observée dans les étoiles zombies et offre une opportunité unique d'étudier le comportement des cadavres stellaires.

Comment les scientifiques ont-ils confirmé la validité de leurs découvertes ?

Les scientifiques ont minutieusement analysé les données et collaboré avec de nombreux experts, utilisant plusieurs télescopes pour confirmer l'apparition et la répétabilité des éruptions.

Quelles sont les prochaines étapes dans l’étude des étoiles zombies ?

Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour comprendre les mécanismes sous-jacents à l’origine du comportement inhabituel des étoiles mortes et de leur capacité à émettre des éclairs de lumière aussi intenses.