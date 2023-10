Le projet LZ dans le Dakota du Sud avance dans la course mondiale à la matière noire

Dans la poursuite de la détection de la matière noire, le projet LUX-ZEPLIN (LZ), dans le Dakota du Sud, s'est imposé comme le favori. Située à près d'un mile sous la surface du centre de recherche souterrain de Sanford (SURF) à Lead, dans le Dakota du Sud, LZ est une expérience de pointe sur la matière noire financée par l'Office of Science du Département de l'énergie des États-Unis (DOE).

Les résultats récents des 60 premiers jours de recherche ont placé LZ en avance sur d'autres expériences dans le monde, notamment celles menées au Canada, en Corée, en Chine et en Europe. Le porte-parole du projet, le Dr Chamkaur Ghag, compare la LZ à une voiture de course méticuleusement construite et qui bat désormais le record de vitesse sur terre. Cette réalisation marque l’entrée dans un territoire de découverte inexploré pour le projet.

La matière noire, une substance insaisissable censée constituer une partie importante de l’univers, a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Il n’interagit pas avec la lumière, ce qui rend la détection directe incroyablement difficile. Le but de l'expérience LZ est de détecter les interactions incroyablement rares entre les particules de matière noire et la matière ordinaire en utilisant un grand réservoir de xénon liquide entouré de détecteurs sensibles.

L'avantage du LZ réside dans sa sensibilité améliorée et sa cible xénon plus grande par rapport aux expériences précédentes. Son emplacement en profondeur minimise les interférences des rayons cosmiques, permettant des mesures plus précises. Le succès du projet jusqu'à présent le place à l'avant-garde de la course mondiale visant à percer les mystères de la matière noire.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la matière noire ?

R : La matière noire est une forme hypothétique de matière qui représenterait environ 85 % de la masse totale de l’univers. Il n'interagit pas avec la lumière et n'a été observé qu'indirectement grâce à ses effets gravitationnels sur la matière visible.

Q : Comment fonctionne l’expérience LZ ?

R : L'expérience LZ utilise un grand réservoir de xénon liquide comme cible pour détecter les interactions entre les particules de matière noire et la matière ordinaire. Lorsqu’une particule de matière noire entre en collision avec un atome de xénon, elle produit un petit éclair de lumière et libère des électrons, qui sont ensuite détectés par les instruments sensibles entourant le réservoir.

Q : Pourquoi LZ est-il situé sous terre ?

R : LZ est situé profondément sous terre pour protéger l’expérience des rayons cosmiques, qui peuvent interférer avec la détection des particules de matière noire. L'emplacement souterrain offre un environnement plus calme pour des mesures plus précises.