De nouvelles façons d’utiliser les résidus alimentaires : une approche durable

Des scientifiques européens, en collaboration avec des entreprises et des clusters, ont développé un outil d'aide à la décision révolutionnaire visant à identifier et maximiser le potentiel des résidus de production alimentaire. Ce logiciel innovant considère non seulement les aspects techniques mais prend également en compte les facteurs économiques et durables, révolutionnant le processus décisionnel dans l'industrie agroalimentaire.

Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, les fruits et légumes représentant 45 % de cette perte. Généralement, ces résidus finissent dans les décharges ou sont valorisés comme aliments pour animaux. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que ces sous-produits contiennent des composés industriels précieux qui peuvent être extraits et mieux utilisés.

Dans le cadre du projet de recherche européen Model2Bio, scientifiques, entreprises et clusters se sont réunis pour développer un prototype d'outil d'aide à la décision. En utilisant des modèles mathématiques de pointe, cet outil peut répondre à trois questions cruciales : que peut-on générer à partir d'un résidu, comment peut-il être généré de la manière la plus économique possible et quels sont les impacts environnementaux et sociaux des filières de recyclage proposées ?

Fort de ces informations, l'outil peut fournir des recommandations sur les options les plus durables et les plus rentables pour récupérer les matériaux, les produits chimiques ou l'énergie des résidus de production alimentaire. Cela ouvre un monde de possibilités pour les entreprises agroalimentaires, les sociétés de gestion des déchets et les bio-industries.

Tamara Fernández Arévalo, chercheuse au centre technologique à but non lucratif Ceit en Espagne et coordinatrice du projet Model2Bio, souligne l'importance de l'outil : « Les entreprises manquent souvent de connaissances sur la manière de gérer leurs résidus au-delà de leur utilisation comme alimentation animale. Nous souhaitons mettre en valeur les diverses manières dont ces résidus peuvent être valorisés, comme la production d’énergie à partir du biogaz ou la création de produits à valeur ajoutée.

Alors que la tendance mondiale s’oriente vers une consommation moindre de produits d’origine animale, des options alternatives pour les résidus agroalimentaires deviennent de plus en plus nécessaires. Par exemple, au lieu d’utiliser le lactosérum comme aliment pour animaux, des protéines peuvent en être extraites pour compléter des alternatives non animales. Le jus restant de ce processus, riche en sucre, peut être fermenté avec des micro-organismes. En présence d’oxygène, ces micro-organismes produisent des huiles similaires à l’huile de palme. En l’absence d’oxygène, des acides organiques sont générés, qui peuvent être utilisés pour produire des bioplastiques.

L’outil d’aide à la décision joue un rôle crucial dans la détermination du processus le plus économiquement viable et le plus respectueux de l’environnement à poursuivre. Ce faisant, il permet de générer des produits dont la production et la logistique correspondent à leur valeur marchande tout en limitant leur empreinte écologique.

Dans un monde où la durabilité est primordiale, le développement de cet outil d’aide à la décision marque une avancée significative dans la réduction du gaspillage alimentaire et la création d’une économie plus circulaire.

FAQ

Quel est l’objectif de l’outil d’aide à la décision développé par des scientifiques européens ?

L'outil d'aide à la décision vise à identifier et maximiser le potentiel des résidus de production alimentaire en tenant compte des facteurs techniques, économiques et durables. Il fournit des recommandations sur la manière de récupérer les matériaux, les produits chimiques ou l'énergie de ces résidus de la manière la plus rentable et la plus respectueuse de l'environnement.

Pourquoi est-il important de trouver des moyens innovants d’utiliser les résidus alimentaires ?

Trouver des moyens innovants d’utiliser les résidus alimentaires est crucial car cela réduit les déchets et maximise la valeur de ces sous-produits. Au lieu d’être jetés ou utilisés comme aliments pour animaux, ces résidus peuvent être transformés en composés industriels précieux, contribuant ainsi à une économie plus durable et circulaire.

Quels sont quelques exemples d’utilisations alternatives des résidus agroalimentaires ?

Un exemple d’utilisation alternative des résidus agroalimentaires consiste à extraire des protéines du lactosérum du fromage pour compléter des alternatives non animales. Le jus restant de ce processus peut être fermenté avec des micro-organismes, ce qui entraîne la production d'huiles similaires à l'huile de palme en présence d'oxygène. En l’absence d’oxygène, des acides organiques sont générés, qui peuvent être utilisés, entre autres, pour produire des bioplastiques.

Comment l’outil d’aide à la décision profite-t-il aux entreprises de l’industrie agroalimentaire ?

L’outil d’aide à la décision fournit aux entreprises agroalimentaires de précieuses informations pour gérer plus efficacement leurs résidus. Il présente des moyens alternatifs de valoriser ces résidus, comme la production d'énergie à partir du biogaz ou la production de produits à valeur ajoutée. En adoptant ces pratiques durables, les entreprises peuvent réduire leurs déchets, améliorer leur empreinte écologique et potentiellement découvrir de nouvelles sources de revenus.