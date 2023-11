Nouvel article : L'essor et la chute des supraconducteurs à température ambiante

By

La quête de supraconducteurs à température ambiante continue d’être une montagne russe d’enthousiasme et de déception. Le dernier revers survient alors que Nature, une revue scientifique prestigieuse, retire une étude affirmant la création d'un supraconducteur à température ambiante utilisant de l'hydrogène, du lutécium et de l'azote.

Initialement, le document de recherche a suscité à la fois enthousiasme et scepticisme lors de sa publication plus tôt cette année. Les implications d’un supraconducteur à température ambiante auraient pu révolutionner diverses industries, des réseaux énergétiques à l’imagerie médicale.

Cependant, des doutes ont surgi quant à la fiabilité des données de résistance électrique présentées dans le document. Les experts ont fait part de leurs inquiétudes à Nature, ce qui a incité la revue à enquêter. Finalement, la crédibilité de l’étude a été remise en question, ce qui a conduit à sa rétractation.

Dans une note de rétractation, Nature explique que huit des 11 auteurs de l'étude ont pris leurs distances avec le responsable de la recherche, le physicien Ranga Dias, l'accusant d'avoir agi de mauvaise foi lors de la préparation et de la soumission du manuscrit. Ce n’est pas la première fois que Dias fait face à des rétractations pour ses travaux sur les supraconducteurs à température ambiante. Une étude précédente sur la supraconductivité à haute température a également été retirée l’année dernière.

La polémique autour de Dias ne s’arrête pas là. Des allégations ont émergé selon lesquelles environ 20 pour cent de sa thèse de doctorat aurait été plagiée, ajoutant un autre niveau de contrôle à ses recherches. L'Université de Rochester, où Dias travaille, a ouvert une enquête sur cette affaire.

Le retrait de cette étude fait suite à un autre incident très médiatisé impliquant un matériau connu sous le nom de LK-99, qui était initialement considéré comme un supraconducteur potentiel à température ambiante. Cependant, les tentatives de réplication ultérieures ont échoué, démystifiant les affirmations concernant le LK-99.

Alors que la recherche de supraconducteurs à température ambiante se poursuit, ces récentes rétractations soulignent les défis dans ce domaine. Alors que les scientifiques s’efforcent de repousser les limites de ce qui est possible, un examen minutieux et une réplication sont essentiels pour garantir l’intégrité de la recherche scientifique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un supraconducteur ?

Un supraconducteur est un matériau capable de conduire l’électricité avec une résistance électrique nulle à de très basses températures ou, dans le cas de supraconducteurs à température ambiante, à des températures pouvant être atteintes dans des conditions normales.

Quelles sont les applications potentielles des supraconducteurs à température ambiante ?

Les supraconducteurs à température ambiante ont le potentiel de révolutionner diverses industries, notamment les infrastructures énergétiques, les transports et l’imagerie médicale. Ils pourraient permettre le développement de systèmes électriques plus efficaces sans résistance, conduisant à des progrès significatifs dans les réseaux électriques, les systèmes de transport comme les trains à lévitation et l’amélioration des dispositifs médicaux.

Pourquoi les rétractations sont-elles importantes dans la recherche scientifique ?

Les rétractations sont importantes dans la recherche scientifique car elles indiquent une perte de confiance dans les résultats présentés dans une étude. Les rétractations se produisent lorsque des défauts ou des problèmes importants sont identifiés dans les méthodes, les données ou les conclusions de la recherche. Ils rappellent le processus rigoureux suivi par la recherche scientifique pour garantir l’exactitude et la fiabilité.