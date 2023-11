Une nouvelle analyse révèle une charge utile mystérieuse supplémentaire sur un objet entré en collision avec la Lune

Une étude récente menée par les astronomes Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray et leur équipe a apporté un nouvel éclairage sur le mystérieux objet qui est entré en collision avec la Lune le 4 mars 2022. Contrairement aux théories initiales, l'objet n'était pas un seul débris. se rompant lors de l'impact. Au lieu de cela, il transportait probablement une charge utile supplémentaire non divulguée.

Le voyage de cet objet a commencé en mars 2015 lorsqu'il a été découvert par le Catalina Sky Survey. Initialement considéré comme un astéroïde géocroiseur, d'autres observations ont révélé qu'il s'agissait d'un déchet spatial. Il a ensuite été déterminé que l'objet avait survolé la Lune en février 2015, ce qui a conduit les astronomes à soupçonner qu'il pourrait s'agir du corps de la fusée Falcon 9 lancée par la NASA pour la mission Deep Space Climate Observatory.

Cependant, à mesure que davantage de données étaient collectées lors des survols de la Terre, il est devenu évident que la trajectoire et la chronologie de l'objet correspondaient à la mission chinoise Chang'e 5-T1 vers la Lune en octobre 2014. Dans une tournure surprenante, le ministère chinois des Affaires étrangères a nié que l'objet provenait de leur mission. Néanmoins, l'article récent de Campbell et al confirme que l'objet était bien le corps de la fusée Longue Marche 3C de la mission Chang'e 5-T1.

La collision sur la Lune a entraîné la formation d’un étrange double cratère, défiant les attentes d’un étage de fusée épuisé. Cela a conduit les experts à conclure que le corps de la fusée devait avoir une charge utile supplémentaire. Mark Robinson, chercheur principal de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, a souligné la nature unique du double cratère et l'a comparé aux impacts de cratères simples provenant d'autres corps de fusée.

Alors que les responsables chinois ont nié toute implication, le commandement spatial du ministère américain de la Défense a affirmé que la fusée en question n'avait pas désorbité comme le prétendait l'affaire. Le manque de transparence concernant les débris spatiaux et leur charge utile souligne la nécessité d’améliorer les procédures de suivi de la part des agences spatiales et des fournisseurs de lancement. De telles mesures éviteraient toute confusion et tout danger potentiel concernant les objets non identifiés dans l'espace. Une plus grande divulgation du nombre et de la nature des charges utiles à bord pourrait résoudre ces problèmes et garantir une exploration et des voyages spatiaux plus sûrs à l’avenir.

QFP

Q : Quel est l’objet qui est entré en collision avec la Lune ?



R : Les astronomes ont déterminé que l'objet était le corps de la fusée Longue Marche 3C de la mission chinoise Chang'e 5-T1 vers la Lune.

Q : L'objet transportait-il une charge utile supplémentaire ?



R : Oui, l'étude récente suggère que l'objet transportait une charge utile supplémentaire non divulguée, ce qui explique la formation particulière d'un double cratère lors de l'impact.

Q : Pourquoi y a-t-il eu une confusion autour de l'identité de l'objet ?



R : Le ministère chinois des Affaires étrangères a initialement nié que l'objet appartenait à sa mission, ce qui a suscité incertitude et spéculation. Cependant, des analyses et des données ultérieures ont confirmé son origine.

Q : Quelles sont les implications de cet événement ?



R : Cet incident souligne l'importance de développer de meilleures procédures de suivi pour les agences spatiales et les sociétés de lancement afin d'éviter toute confusion et d'assurer la sécurité de l'exploration spatiale. Cela souligne également la nécessité d’une plus grande transparence dans la divulgation du nombre et de la nature des charges utiles à bord.