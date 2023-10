Le mécanisme des condensats de protéines dans les neurones récepteurs du toucher

Le toucher joue un rôle crucial dans notre bien-être physique, émotionnel et social. Il est essentiel à l’intégration sensorielle, à l’expression émotionnelle et au développement cognitif. La capacité de percevoir le toucher nous permet d’établir des liens avec les autres et de comprendre le monde qui nous entoure. Mais comment exactement les cellules de notre corps détectent-elles et transmettent-elles les forces mécaniques ?

Une étude récente publiée dans Nature Cell Biology par des chercheurs de l'ICFO et de l'IRB Barcelone a mis en lumière le mécanisme par lequel les condensats de protéines passent de l'état liquide à l'état solide dans les neurones récepteurs du toucher. Les condensats de protéines sont des complexes biomoléculaires qui jouent un rôle dans divers processus physiologiques et pathologiques.

Les chercheurs se sont concentrés sur une protéine appelée MEC-2, responsable de la mécanique membranaire et de l’activité des canaux ioniques. Ils ont découvert que MEC-2 forme des condensats dans les neurones récepteurs du toucher. Grâce à des techniques d'imagerie par fluorescence et de microscopie moléculaire, les chercheurs ont observé deux populations différentes de MEC-2 : un pool liquide près du corps cellulaire qui facilite le transport, et une population mature semblable à un solide dans les neurites distaux qui supporte les forces mécaniques pendant le toucher.

D'autres expériences ont révélé les mécanismes moléculaires à l'origine du processus de condensation et l'évolution des propriétés mécaniques des condensats au fil du temps. Les chercheurs ont également découvert qu’une autre protéine appelée UNC-89 favorise la maturation en rigidité des condensats MEC-2, entraînant un changement dans leur fonction biologique.

Ces résultats donnent un aperçu du rôle des condensats protéiques dans la mécanotransduction, où les cellules convertissent les stimuli mécaniques en activité électrochimique. La transition de l'état fluide à l'état solide change la fonction des condensats, leur permettant de faciliter l'intégration et la conversion des signaux mécaniques lors de la mécanosensation.

Comprendre la fonction des condensats de protéines peut avoir des implications significatives pour le développement de thérapies et de traitements innovants. Cela peut aider à identifier les détails moléculaires liés aux transitions de rigidité dans la santé et la maladie, ainsi qu’à fournir des informations sur les troubles neurologiques.

Source : Nature Cell Biology (aucune URL fournie)

Définitions:

– Condensats de protéines : complexes biomoléculaires qui forment des structures liquides dans les cellules.

– Mécanotransduction : Processus par lequel les cellules convertissent un stimulus mécanique en activité électrochimique.

– Maturation de rigidité : Transition des condensats d’un état fluide à un état solide.

– Mécanosensation : La perception des forces mécaniques par les cellules.