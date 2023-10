Des astronomes prennent une superbe photo de la nébuleuse rouge rosé

Les astronomes de l'Observatoire européen austral (ESO) ont récemment dévoilé une nouvelle photographie époustouflante d'une nébuleuse rouge rose connue sous le nom d'IC1284. Cette nébuleuse en émission, située au centre de l'image, dégage une teinte rouge vif due à la combinaison de la formation active d'étoiles et de la fusion de l'hydrogène dans la région. Sa luminosité provient du gaz ionisé qui émet sa propre lumière.

Le télescope VLT Survey de l'Observatoire européen austral a capturé cette image étonnante dans le cadre d'un effort continu visant à comprendre le cycle de vie des étoiles. En étudiant des nébuleuses comme IC1284, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la façon dont les étoiles naissent, vivent et finissent par mourir.

Les nébuleuses sont de vastes collections de poussières et de gaz qui servent de base à de nouvelles étoiles. Ils jouent un rôle crucial dans la naissance et l’évolution des galaxies. Dans l'image d'IC1284, on peut également apercevoir deux nébuleuses à réflexion bleue, NGC6589 et NGC6590, situées dans le coin inférieur droit. Contrairement aux nébuleuses par émission, les nébuleuses par réflexion sont constituées de nuages ​​de poussière interstellaire qui réfléchissent la lumière émise par les étoiles proches, ce qui donne une teinte bleue distincte.

Cette photo a été prise à l'aide de la caméra grand champ OmegaCAM de l'Observatoire européen austral, montée sur le télescope d'enquête VLT situé à l'Observatoire de Paranal au Chili. L'image fait partie de l'enquête photométrique H alpha VST du plan et du renflement galactique sud (VPHAS+), une étude approfondie qui vise à étudier les nébuleuses et les étoiles en utilisant la lumière visible.

L'enquête publique de l'ESO fournit aux astronomes des données précieuses pour mieux comprendre les cycles de vie des étoiles et la formation des nébuleuses. En observant ces objets célestes en lumière visible, les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles informations sur les processus qui façonnent notre univers.

Sources:

– Observatoire européen austral (ESO)

- Espace