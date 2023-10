Les vacances du chef de la police des transports prennent une tournure dévastatrice en raison d'un trouble rare

By

Dave Jones, le chef de la police des transports en commun à Vancouver, a passé des vacances en famille dans le sud de la Colombie-Britannique qui se sont rapidement transformées en une expérience qui a changé sa vie. Pendant ses vacances, Jones s'est réveillé avec un engourdissement des mains et des pieds, qui s'est rapidement aggravé pour inclure un changement dans sa voix, des difficultés à avaler, une perte d'équilibre et une vision double.

Pensant initialement que cela était dû au fait qu'il dormait dans une position étrange, Jones a demandé une aide médicale à l'hôpital Oliver. Cependant, il est devenu évident qu’un équipement neurologique avancé était nécessaire pour établir un diagnostic. À Hope, Jones est tombé hors de sa voiture et un inconnu l'a aidé à remonter dans le véhicule. Sa femme l'a immédiatement conduit à l'hôpital Royal Columbian, où on lui a finalement diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare.

Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble neurologique à évolution rapide dans lequel le système immunitaire du corps attaque les nerfs, entraînant une faiblesse musculaire et une paralysie. La cause exacte n’est pas entièrement comprise, mais elle fait souvent suite à une infection virale ou bactérienne. Jones avait souffert d'une intoxication alimentaire environ 10 jours avant l'apparition de ses symptômes.

À l'hôpital, Jones a dû être nourri par sonde car il était incapable d'avaler. Bien que son esprit soit resté intact, il était incapable de parler et avait parfois du mal à respirer. Après avoir exclu d'autres causes possibles, Jones a reçu un traitement pour le syndrome de Guillain-Barré. Son pronostic de guérison est positif, mais il lui faudra du temps pour retrouver toutes ses forces.

Jones devait prendre sa retraite de son poste de chef de la police des transports en commun de la région métropolitaine de Vancouver le 30 septembre. Il a souligné l'importance d'avoir un système de soutien et a exprimé sa gratitude pour l'aide et les soins fournis par sa famille, en particulier son épouse. Jones apprécie désormais à nouveau les petits moments de la vie et prévoit profiter de moments spéciaux avec ses proches pendant sa retraite.

