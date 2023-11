Des scientifiques développent un échafaudage nerveux biodégradable pour régénérer les nerfs périphériques

By

Les neuroscientifiques ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la régénération nerveuse avec le développement d'un échafaudage nerveux entièrement biodégradable. Cette recherche révolutionnaire, publiée dans Advanced Healthcare Materials, offre de nouvelles possibilités pour le traitement des lésions nerveuses périphériques à long écart.

Le système nerveux périphérique joue un rôle crucial dans la connexion du cerveau et de la moelle épinière avec le reste du corps. Lorsque les nerfs périphériques sont endommagés, cela peut entraîner une perte des fonctions motrices et sensorielles. Les thérapies traditionnelles pour les lésions nerveuses, telles que la neurorrhaphie chirurgicale, ne sont pas efficaces pour les lésions de longue durée dans lesquelles une partie importante du nerf est perdue. Cela a conduit à la nécessité d’approches alternatives.

Dans cette étude, des scientifiques de l’Université Tsinghua de Pékin, en Chine, ont développé un échafaudage nerveux composé de matériaux biodégradables. L'échafaudage est conçu pour fournir un guidage structurel et des signaux électriques favorisant la régénération nerveuse. Un élément clé de l’échafaudage est l’utilisation de membranes de silicium de type N, qui aident à conduire l’électricité et améliorent la croissance des cellules de Schwann, cruciales pour la repousse nerveuse.

Les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des cellules nerveuses périphériques de souris cultivées pour démontrer l’efficacité de l’échafaudage. Ils ont découvert que l’échafaudage doté du matériau conducteur en silicium améliorait considérablement la régénération nerveuse, favorisant la croissance des cellules de Schwann et améliorant le fonctionnement neuronal.

De plus, la nature entièrement biodégradable de l’échafaudage élimine le besoin de procédures de récupération. L’échafaudage se dégrade avec le temps dans le corps, permettant aux nerfs régénérés de reprendre leur fonction normale. Dans le modèle murin, l’échafaudage a montré une inflammation minime et a obtenu des résultats comparables aux autogreffes en termes de régénération nerveuse et de récupération de la fonction musculaire.

Cette recherche révolutionnaire offre de nouvelles perspectives sur le traitement des lésions nerveuses périphériques. Le développement d’échafaudages nerveux biodégradables constitue une alternative prometteuse aux thérapies actuelles, avec des applications potentielles en médecine régénérative. Les futures études se concentreront sur l'optimisation de la conception de l'échafaudage et sur l'évaluation plus approfondie de ses effets à long terme sur des modèles animaux plus grands et éventuellement sur des patients humains.

QFP

Qu’est-ce qu’une lésion nerveuse périphérique ?

Une lésion nerveuse périphérique fait référence à une lésion des nerfs situés à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Ces blessures peuvent résulter d’un traumatisme, d’une compression ou d’une maladie et entraîner une perte des fonctions motrices et sensorielles.

Pourquoi les lésions nerveuses périphériques de longue distance sont-elles difficiles à traiter ?

Les lésions nerveuses périphériques à long écart posent un défi pour une régénération efficace, car la méthode chirurgicale traditionnelle de neurorrhaphie ne peut pas être réalisée lorsqu'une partie importante du nerf est perdue.

Qu’est-ce qu’un échafaudage nerveux biodégradable ?

Un échafaudage nerveux biodégradable est une structure constituée de matériaux biocompatibles qui favorise la régénération et la croissance des nerfs. Il fournit un système de soutien temporaire sur lequel les cellules peuvent adhérer et se développer, guidant les nerfs endommagés et facilitant leur repousse.

Comment la structure nerveuse favorise-t-elle la régénération nerveuse ?

L'échafaudage nerveux fournit des conseils structurels et des signaux électriques pour favoriser la régénération nerveuse. Il contient des membranes de silicium de type N qui aident à conduire l’électricité et améliorent la croissance des cellules de Schwann, essentielles à la repousse nerveuse.

Quels sont les avantages d’un échafaudage nerveux entièrement biodégradable ?

Un échafaudage nerveux entièrement biodégradable élimine le besoin de procédures de récupération ultérieures. Il se dégrade avec le temps dans le corps, permettant aux nerfs régénérés de reprendre leur fonction normale sans nécessiter d’intervention supplémentaire.