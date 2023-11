Des chercheurs développent une technique innovante pour le transfert d'objets robotisés sans dommage

TSUKUBA, Japon – 14 novembre 2023 – Une équipe de chercheurs de l'Université nationale Kyungpook et de l'Université Dong-A en Corée du Sud a mis au point une technique révolutionnaire inspirée des geckos pour permettre à des dispositifs robotiques de transférer et de libérer des objets délicats sans causer de dommages. Publiés dans la prestigieuse revue Science and Technology of Advanced Materials, les travaux des chercheurs ont de vastes applications potentielles dans le domaine de la robotique.

Les geckos possèdent l’incroyable capacité de s’accrocher aux murs et de marcher sur les plafonds grâce aux minuscules poils sur leurs pattes appelés micro-soies. Ces poils, d'environ 100 micromètres de long et 5 micromètres de diamètre, se divisent en branches qui se terminent par des coussinets triangulaires plats appelés spatules. Ces spatules interagissent avec la surface, produisant de faibles forces d'attraction appelées forces de Van der Waals, qui maintiennent efficacement le gecko en place.

S'inspirant de ce mécanisme adhésif, les chercheurs ont déjà développé un adhésif sec ressemblant à des structures en forme de champignon pour des applications robotiques. Cependant, détacher l'adhésif de matériaux délicats tels que le verre sans causer de dommages reste un défi persistant. Pour résoudre ce problème, l’équipe a introduit un dispositif alimenté par le vide en caoutchouc de silicone souple, combiné à une nouvelle méthode de détachement impliquant un mouvement de torsion et de levage. Cette approche innovante élimine avec succès l’adhésif sec de la surface du verre, minimisant ainsi le risque de dommages.

En mettant en œuvre cette technique, les chercheurs ont réussi à diviser par dix la force nécessaire pour détacher l’adhésif, permettant ainsi de manipuler des matériaux fragiles sans compromettre leur intégrité. Ils ont effectué des tests à l'aide d'un bras robotique équipé de leur système de transfert, démontrant sa capacité à ramasser un disque de verre délicat sur une surface inclinée, à le déplacer vers un autre endroit et à le déposer doucement sans aucun dommage.

L’équipe s’attend à un intérêt substantiel de la part de diverses industries, en particulier celles recherchant une fixation et un mouvement temporaires de composants en robotique. Sung Ho Lee, l'un des auteurs de l'étude, a souligné leur engagement à combler le fossé entre la recherche et l'industrie en appliquant cette technologie à des applications industrielles réelles et en développant des modèles plus avancés.

QFP

Q : Comment fonctionne le mécanisme adhésif des geckos ?

R : Les geckos ont de minuscules poils sur leurs pattes appelés micro-soies, qui se divisent en branches se terminant par des coussinets triangulaires plats appelés spatules. Ces spatules génèrent de faibles forces d’attraction connues sous le nom de forces de Van der Waals, permettant aux geckos de coller aux surfaces.

Q : Quel est le défi des adhésifs secs existants en robotique ?

R : Les anciens adhésifs secs utilisés en robotique peuvent endommager les matériaux délicats lorsqu'ils sont détachés, les rendant impropres à la manipulation d'objets fragiles comme le verre.

Q : Comment les chercheurs ont-ils résolu le problème du détachement ?

R : L'équipe a développé un appareil alimenté par le vide en caoutchouc de silicone souple et a introduit un mouvement de torsion et de levage pour détacher l'adhésif de la surface sans causer de dommages.

Q : Quel est l’impact potentiel de cette recherche ?

R : Cette technique innovante a des implications significatives pour les industries intéressées par la fixation et le mouvement temporaires de composants dans les applications robotiques, offrant une solution sans dommage pour la manipulation de matériaux délicats.