OSIRIS-REx : mission de la NASA vers l'astéroïde Bennu

Dans un exploit historique, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a décollé le 8 septembre 2016, avec l'objectif ambitieux de devenir la première mission de la NASA visant à récupérer un échantillon d'un astéroïde géocroiseur et à le ramener sur Terre. L'astéroïde ciblé pour cette mission s'appelle Bennu, et le voyage d'OSIRIS-REx a captivé la communauté scientifique et les passionnés de l'espace du monde entier.

OSIRIS-REx est un acronyme pour Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Ce vaisseau spatial compact est équipé d'instruments sophistiqués pour étudier la surface de Bennu et collecter de précieux échantillons de régolithe, le matériau meuble qui recouvre les astéroïdes.

Ce qui rend cette mission particulièrement passionnante, c'est le potentiel de découvertes révolutionnaires. Les astéroïdes comme Bennu sont considérés comme des vestiges du premier système solaire et pourraient fournir des informations inestimables sur les origines de la vie sur Terre et la formation de notre système solaire. En étudiant des échantillons de Bennu, les scientifiques espèrent mieux comprendre les composés organiques et l’eau présents sur l’astéroïde, ce qui pourrait faire la lumière sur la possibilité d’une vie extraterrestre.

Pour collecter l’échantillon souhaité, OSIRIS-REx utilise un bras robotique appelé mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch-And-Go (TAGSAM). Ce bras entrera en contact avec la surface de Bennu et libérera une explosion d'azote gazeux, provoquant le brassage et la capture des particules de régolithe dans un récipient à échantillon.

Une fois l’échantillon sécurisé, OSIRIS-REx entreprendra son voyage de retour sur Terre. Le vaisseau spatial devrait arriver en septembre 2023, livrant la précieuse cargaison pour une analyse et une étude plus approfondies. Les scientifiques et les chercheurs attendront avec impatience l’arrivée de l’échantillon, espérant qu’il apportera des réponses à certaines des questions les plus profondes sur notre univers.

Sources:

– CNN : [titre source]

– NASA : [titre source]