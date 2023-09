La sonde OSIRIS-REx revient sur Terre avec un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

La sonde OSIRIS-REx de la NASA est sur le point de terminer sa mission alors qu'elle survole la Terre et dépose son précieux échantillon de l'astéroïde géocroiseur Bennu. La capsule échantillon devrait plonger dans l'atmosphère terrestre et atterrir dans le désert de l'Utah ce week-end, la NASA assurant une couverture en direct de l'événement. Pendant que l'échantillon est transporté en toute sécurité vers une salle blanche pour une analyse plus approfondie, OSIRIS-REx poursuivra son voyage pour explorer l'astéroïde Apophis.

La mission d’OSIRIS-REx a été pleine de défis inattendus et de moments records. Lorsque le vaisseau spatial s'est approché de Bennu pour prélever un échantillon, il a découvert que la surface de l'astéroïde ressemblait à un trou de boules en plastique. Cette révélation aurait pu constituer une menace pour le vaisseau spatial, mais il s’est rapidement mis en sécurité. Les scientifiques attendent désormais avec impatience l’analyse des roches et du sol de Bennu, qui pourrait fournir des informations précieuses sur le début de notre système solaire et la composition des astéroïdes géocroiseurs.

Outre le retour de la sonde OSIRIS-REx, d’autres découvertes scientifiques passionnantes ont fait la une des journaux. Les lauréats des prix Ig Nobel 2023 ont été annoncés, célébrant des défis de recherche allant de la réanimation d'araignées mortes à la détermination du nombre de poils du nez dans chacune des narines d'une personne. Ces prix, bien que non affiliés aux prix Nobel, visent à honorer l'imagination et à susciter l'intérêt pour la science, la médecine et la technologie.

Des fouilles dans un village autrichien ont révélé une chaussure en cuir incroyablement bien conservée datant du IIe siècle avant JC. Les lacets de la chaussure, encore intacts après plus de 2,000 XNUMX ans, démontrent les capacités de conservation du sel gemme, extrait dans le village à l'âge du fer. Ces fouilles font partie d'un effort plus large visant à en apprendre davantage sur la vie des mineurs de l'âge du fer et ont mis au jour des fragments inestimables d'autres objets.

Enfin, les scientifiques ont réussi à isoler le matériel génétique d’un spécimen de musée du tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine. Le dernier tigre de Tasmanie vivant est mort en 1936, mais grâce au matériel génétique, les chercheurs peuvent désormais acquérir une compréhension plus complète des gènes de l'espèce. Ces connaissances pourraient potentiellement contribuer aux efforts visant à ressusciter le tigre de Tasmanie et à le sortir de l'extinction.

Ces avancées et découvertes remarquables dans le monde de la science et de l’exploration continuent de repousser les limites de la connaissance humaine et d’attiser notre curiosité pour le monde qui nous entoure.

