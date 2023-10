Le NIST développe une caméra supraconductrice de pointe avec une résolution sans précédent

Des chercheurs de l'Institut national des normes et technologies (NIST) ont réalisé une avancée significative dans la technologie de l'imagerie en créant une caméra supraconductrice dotée d'une étonnante capacité de 400,000 400 pixels. Cet appareil remarquable, doté de XNUMX fois plus de pixels que tout autre appareil photo de ce type, a le potentiel de révolutionner la recherche scientifique et l'imagerie biomédicale.

En utilisant la technologie supraconductrice, ces caméras peuvent capturer des signaux lumineux extrêmement faibles émis par des objets célestes lointains ou analyser des régions spécifiques du cerveau humain. Avec un nombre de pixels plus élevé, les scientifiques envisagent un large éventail de nouvelles applications dans divers domaines scientifiques.

La caméra développée par le NIST se compose d’une grille de fils électriques ultrafins refroidis à des températures proches du zéro absolu. Cette basse température permet un flux continu de courant sans aucune résistance jusqu'à ce qu'un photon frappe l'un des fils. À cet endroit précis, la supraconductivité est perturbée, permettant la détection du photon incident. En combinant les emplacements et les intensités de plusieurs photons, une image détaillée est formée.

Les premières itérations de caméras supraconductrices étaient limitées à quelques milliers de pixels, ce qui les rendait peu pratiques pour de nombreuses applications. Le principal obstacle à l'augmentation du nombre de pixels était la difficulté de connecter chaque pixel à la ligne de lecture de la caméra, car les composants supraconducteurs nécessitent des températures de fonctionnement extrêmement basses.

Pour surmonter cet obstacle, l'équipe de recherche du NIST, aux côtés de ses collaborateurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université du Colorado à Boulder, a mis au point une solution intelligente. Ils ont intégré les signaux de plusieurs pixels sur quelques fils de lecture de la température ambiante. En faisant fonctionner les capteurs à un courant juste en dessous de leur seuil maximum, la supraconductivité est perturbée lorsqu'un photon frappe un pixel. Le signal électrique résultant est instantanément détecté, permettant une capture d’image rapide.

La conception de la nouvelle caméra utilise des réseaux de nanofils supraconducteurs qui se croisent, ressemblant à un jeu de morpion. Chaque pixel représente une région distincte à l'intersection des nanofils verticaux et horizontaux. En mesurant simultanément les signaux d’une ligne ou d’une colonne entière de pixels, les chercheurs ont considérablement réduit le nombre de fils de lecture nécessaires.

Cette avancée a permis à l’équipe d’augmenter rapidement le nombre de pixels de 20,000 400,000 à XNUMX XNUMX en quelques semaines. L’extension de la technologie à des caméras comportant des dizaines, voire des centaines de millions de pixels, semble tout à fait réalisable.

Au cours de l'année à venir, les chercheurs se concentreront sur l'amélioration de la sensibilité de la caméra afin de capturer presque tous les photons entrants. Cette avancée permettra à la caméra d'exceller dans les tâches en faible luminosité, telles que l'imagerie de galaxies faibles ou de planètes lointaines, de contribuer à l'informatique quantique basée sur les photons et de faciliter la recherche biomédicale en exploitant la lumière proche infrarouge pour visualiser les tissus humains.

Grâce aux travaux révolutionnaires de l'équipe du NIST, l'avenir des caméras supraconductrices à haute résolution s'annonce extrêmement prometteur.

