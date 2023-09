Un squelette de dinosaure vieux de 150 millions d'années, rarement retrouvé, sera mis aux enchères à Paris

By

Un squelette de Camptosaurus bien conservé, affectueusement surnommé Barry, sera mis aux enchères à Paris le mois prochain. Découvert dans le Wyoming, aux États-Unis, dans les années 1990, le dinosaure a été initialement restauré par le paléontologue Barry James en 2000, d'où son nom. Récemment, le laboratoire italien Zoic a acquis le squelette et réalisé d'autres travaux de restauration. Mesurant 2.10 mètres de haut et 5 mètres de long, Barry est un spécimen exceptionnellement intact, avec 90 % de son crâne et 80 % de son squelette global préservés.

Selon Alexandre Giquello, commissaire-priseur de l'hôtel Drouot, l'intégralité de Barry en fait une trouvaille extrêmement rare. Les spécimens de dinosaures sur le marché de l’art sont rares, avec seulement quelques ventes dans le monde chaque année. En avril de cette année, un squelette composite d'un tyrannosaure géant, composé de 293 os provenant de trois T-Rex différents, a été vendu pour 9.4 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à Zurich. Cela démontre l’intérêt et la valeur considérables accordés à ces fossiles.

Le Camptosaurus était un grand dinosaure herbivore qui existait de la fin du Jurassique au début du Crétacé. Avec un prix d'enchère attendu de Barry pouvant atteindre 1.2 million d'euros (1.98 million de dollars), sa rareté et sa conservation exceptionnelle contribuent à sa valeur. Cette vente présente l'opportunité pour les passionnés de paléontologie et les collectionneurs d'acquérir une pièce remarquable d'histoire naturelle. Le squelette sera exposé publiquement avant la vente aux enchères, permettant aux personnes intéressées de s'émerveiller devant cette merveille vieille de 150 millions d'années.

Sources:

- Reuters

- Actualités ABC