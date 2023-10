Les astronomes détectent les sursauts radio rapides les plus éloignés, mettant en lumière la matière manquante de l'univers

Une équipe d’astronomes a fait une découverte passionnante : ils prétendent avoir détecté le sursaut radio rapide le plus éloigné jamais observé. L’éclatement, qui a été détecté pour la première fois en juin 2022 par le télescope australien Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), proviendrait d’un groupe de galaxies en fusion. L'énergie libérée lors de cet événement cosmique est estimée à 30 ans de l'émission totale du soleil, condensée en une fraction de milliseconde.

En utilisant un ensemble de paraboles connectées au radiotélescope, les chercheurs ont pu affiner la source du sursaut radio. Ils ont ensuite utilisé le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral pour rechercher la galaxie d’où provenait l’explosion. Cette découverte marque la première fois qu’une rafale de ce type se révèle à la fois plus ancienne et plus éloignée que n’importe quelle sursaut radio rapide précédemment détectée.

Les sursauts radio rapides, qui sont des impulsions de courte durée d’émissions radio intenses, intriguent les astronomes depuis des années. Bien qu’une cinquantaine d’entre eux aient été identifiés jusqu’à présent, les scientifiques estiment qu’il y en a des milliers d’autres qui attendent d’être détectés. En outre, l’étude suggère que ces sursauts pourraient fournir des informations précieuses sur la mesure de la masse de l’univers.

Les méthodes actuelles utilisées pour estimer la masse de l’univers ont produit des résultats contradictoires qui remettent en question le modèle standard de la cosmologie. Cependant, les chercheurs à l’origine de cette découverte proposent que l’étude des sursauts radio rapides puisse aider à combler les pièces manquantes du puzzle. Plus précisément, en observant ces sursauts, les scientifiques peuvent mesurer la matière « manquante » entre les galaxies et acquérir une compréhension plus précise de la masse de l'univers.

Selon le professeur Ryan Shannon, co-responsable de l'étude, il manque plus de la moitié de la matière normale attendue dans l'univers. On pense que cette matière se trouve dans l’espace entre les galaxies, mais sa nature diffuse et chaude la rend difficile à détecter par les techniques conventionnelles. Les découvertes de l’équipe concordent avec les travaux du regretté astronome australien Jean-Pierre Macquart, qui a démontré en 2020 que des sursauts radio rapides plus éloignés révèlent des gaz diffus entre les galaxies.

Cette dernière découverte confirme la prévalence des sursauts radio rapides dans le cosmos et met en évidence leur importance potentielle pour l'étude de la structure de l'univers. Cependant, l’équipe reconnaît que la génération actuelle de télescopes pourrait atteindre ses limites en matière de détection de sursauts plus lointains. De futurs appareils plus puissants seront nécessaires pour découvrir les mystères de ces phénomènes cosmiques.

Sources : [Nom de la source]