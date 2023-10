Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA renvoie un échantillon d'astéroïde historique sur Terre

By

Résumé : Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a terminé avec succès sa mission, ramenant le tout premier échantillon d'astéroïde aux États-Unis le 24 septembre. Le vaisseau spatial a collecté trop d'échantillons à la surface de l'astéroïde, ce qui a entraîné des retards dans la réalisation de l'échantillon Touch-and-Go. Mécanisme d’acquisition (TAGSM). De plus, la NASA a annoncé des détails sur l'approche d'un astéroïde, l'astéroïde 2023 SN6, qui passera aujourd'hui près de la Terre à une distance de 4.8 millions de kilomètres.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est récemment revenu sur Terre après avoir parcouru une distance de 7 milliards de kilomètres. Le vaisseau spatial a atterri sur l'astéroïde Bennu et a collecté des échantillons de poussière et de roches à sa surface. Cependant, il a ramené plus d’échantillons que prévu, ce qui a entraîné des retards dans le processus d’acquisition des échantillons. Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx au Johnson Space Center de la NASA, a exprimé son enthousiasme face à l'abondance de matériaux collectés sur l'astéroïde.

Dans un développement distinct, la NASA a fourni des détails sur l’approche d’un astéroïde, l’astéroïde 2023 SN6. Cet astéroïde se dirige actuellement vers la Terre à une vitesse de 30,564 4.8 kilomètres par heure et fera aujourd'hui son approche la plus proche à une distance de XNUMX millions de kilomètres. Même si cette distance peut paraître grande, elle est relativement petite compte tenu de l’échelle astronomique.

L'astéroïde 2023 SN6 mesure environ 86 pieds de large, ce qui n'est pas assez grand pour être classé comme objet potentiellement dangereux. Il appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, du nom de l'astéroïde Apollo de 1862 découvert par Karl Reinmuth. Ce sera la première et la seule approche rapprochée de l'astéroïde 2023 SN6 vers la Terre, selon les prévisions de la NASA.

