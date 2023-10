Le samedi 14 octobre, une éclipse solaire annulaire connue sous le nom de « cercle de feu » sera visible à divers endroits aux États-Unis. L'un des endroits les plus populaires pour assister à cet événement céleste sera San Antonio, au Texas. Avec une population de 1.45 million d'habitants, San Antonio est la plus grande ville située sur la trajectoire centrale de l'éclipse.

Bien que San Antonio n'ait peut-être pas été largement considérée comme une destination privilégiée pour cette éclipse, elle a récemment été reconnue comme l'endroit le plus avantageux à visiter pour un voyage d'éclipse par avion. Malgré une probabilité de 61 % de couverture nuageuse ce jour-là, même si les visiteurs ne se rendent pas à San Antonio, ce sera toujours le principal endroit où les Texans pourront observer le « cercle de feu ».

L'éclipse devrait durer environ trois heures, avec « l'anneau de feu » visible pendant 4 minutes et 21 secondes à 11 h 52 HAC. Ce sera la première éclipse solaire annulaire aux États-Unis depuis 2012 et la dernière jusqu'en 2039.

San Antonio est bien préparé pour accueillir les visiteurs pour cette éclipse. Avec plus de 50,000 XNUMX chambres d’hôtel, de vastes routes, une grande variété d’options de restauration et de nombreuses soirées et événements organisés autour de l’éclipse, c’est un endroit privilégié pour l’observation. Il est rappelé aux visiteurs d'utiliser des lunettes à éclipse solaire pour une observation en toute sécurité, car il n'est jamais sécuritaire de regarder directement le soleil sans une protection oculaire appropriée.

Plusieurs soirées horlogères ont été organisées à San Antonio pour célébrer l'éclipse solaire annulaire. La Fiesta del Sol : la célébration de l'événement de l'éclipse annulaire du soleil aura lieu au Scobee Education Center. Cette occasion de style festival comprendra des food trucks, des présentations, des télescopes à filtre solaire et des activités pratiques destinées au public.

SeaWorld San Antonio organisera également une soirée éclipse, proposant des collations et des boissons sur le thème de l'éclipse, de la musique DJ et la possibilité de monter sur des montagnes russes pendant l'éclipse.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus détendue, The Good Kind Southtown ouvrira tôt pour une Eclipse Watch Party sur ses pelouses et ses espaces extérieurs. Les clients peuvent participer à des cours de yoga gratuits, profiter d'un brunch et savourer un cocktail spécial sur le thème solaire appelé The Eclipse.

Les autres soirées de surveillance incluent le zoo de San Antonio, le Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, le San Jose Mission Education Center, le DoSeum et le parc Eisenhower.

San Antonio se prépare à offrir une expérience mémorable aux visiteurs et aux habitants lors de l'éclipse solaire du « cercle de feu ». C'est une destination qui offre à la fois une beauté naturelle et une infrastructure touristique dynamique, ce qui en fait un endroit idéal pour assister à cet événement impressionnant.

