Des astronomes détectent une mystérieuse explosion d’ondes radio datant d’il y a 8 milliards d’années

Un récent rapport de CNN.com révèle que les astronomes ont fait une découverte fascinante : la détection d'une mystérieuse explosion d'ondes radio qui a mis 8 milliards d'années pour atteindre la Terre. Ces sursauts radio rapides (FRB) sont non seulement incroyablement distants, mais aussi remarquablement énergétiques.

Les FRB sont d’intenses rafales d’ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes. Leurs origines restent largement inconnues, mais on pense qu’il s’agit d’éclairs d’ondes radio transitoires extragalactiques. Certains FRB ont des durées variables, certains présentant des sous-rafales ne durant que quelques microsecondes tandis que d'autres peuvent persister pendant plusieurs secondes.

Le FRB observé le plus récemment, connu sous le nom de FRB 20220610A, a été localisé dans un système de galaxie hôte complexe avec une valeur de redshift de 1.016 ± 0.002. La source de ces FRB a longtemps fait l’objet de spéculations et de théories, certaines suggérant qu’ils pourraient être le résultat de collisions de pulsars avec des astéroïdes dans des systèmes stellaires lointains.

Les astronomes se sont appuyés sur des radiotélescopes comme le réseau ASKAP en Australie occidentale pour suivre et étudier ces sursauts cosmiques insaisissables. Le réseau ASKAP a joué un rôle crucial dans la détection du FRB de juin 2022, aidant les chercheurs à déterminer son origine. Des observations de suivi utilisant le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral ont révélé que la galaxie source du FRB est plus ancienne et plus éloignée que toute autre source de FRB découverte précédemment, faisant probablement partie d'un groupe de galaxies en fusion.

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont établi des parallèles intéressants entre les FRB et des phénomènes naturels tels que les tremblements de terre et les éruptions solaires. Bien que les FRB présentent des différences significatives par rapport aux éruptions solaires, ils partagent des similitudes notables avec les tremblements de terre. Cette découverte conforte la théorie selon laquelle les FRB sont provoqués par des « tremblements d’étoiles » se produisant à la surface des étoiles à neutrons. La compréhension du comportement de la matière à haute densité et des aspects de la physique nucléaire pourrait être grandement facilitée par une étude plus approfondie des FRB.

La cause des FRB reste un mystère, même si certains de ces sursauts pourraient avoir une origine extraterrestre. Cependant, la théorie dominante suggère qu’au moins certains FRB sont émis par des magnétars, qui sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extrêmement puissants.

Il est intéressant de noter que la découverte du FRB, vieux de 8 milliards d’années, pourrait potentiellement aider à résoudre le mystère de la matière manquante dans l’univers. Les scientifiques estiment que la moitié de la matière qui devrait exister dans l’univers aujourd’hui manque effectivement. Cette « matière manquante » est composée de baryons, la matière ordinaire constituée de protons et de neutrons. Lorsque les FRB parcourent de grandes distances, leur rayonnement est dispersé par cette matière manquante. En mesurant les distances jusqu'à quelques FRB, les chercheurs pourraient être en mesure de déterminer la densité de l'univers et potentiellement de localiser la matière baryonique manquante.

